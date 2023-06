Loïs Openda, finisseur et catalyseur des Diablotins : “Mais je ne viens pas comme une star”

Pas question pour autant de prendre la grosse tête pour celui qui est devenu Diable rouge il y a douze mois, qui a participé à la Coupe du monde au Qatar, qui sort d’une superbe saison avec Lens (21 buts en Ligue 1) et qui pourrait bientôt décrocher un beau transfert à Leipzig. “Je ne me sens pas soudainement comme la star du tournoi, a-t-il souri ce mardi en conférence de presse. Je suis ici pour aider mon équipe à aller le plus loin possible.”

Initialement non-repris dans la première liste provisoire de Jacky Mathijssen, le buteur de 23 ans a finalement lui-même poussé pour participer à ce tournoi en Géorgie. “J’ai eu une conversation avec l’entraîneur et je lui ai fait savoir que je voulais faire partie de cette équipe pour terminer ce que nous avons commencé ensemble il y a deux ans. J’ai commencé la campagne avec le coach et les coéquipiers et la terminer de cette manière, ça peut être bien.”

Avec sa vitesse, ses qualités techniques et son sang-froid devant le but, Loïs Openda sera bien évidemment l’arme offensive numéro 1 des Diablotins. Mais sa présence jouera aussi le rôle de catalyseur pour tout un groupe qui se sentira pousser des ailes à ses côtés. “Ça donne un coup de pouce à tout le monde, assure Jacky Mathijssen qui pourrait d’ailleurs lui donner le brassard. Je le connais depuis environ cinq ans, et il ne s’est jamais plaint.”

Loïs Openda à l'entraînement dans le stade de Tbilissi ce mardi.

”Il possède des qualités que peu de joueurs ont et il vient de battre un record de buts avec Lens donc il est en forme, pointe Michel-Ange Balikwisha qui pourrait débuter à ses côtés sur le front de l’attaque belge. Ça aurait été difficile de le remplacer, mais nous sommes heureux qu’il soit finalement là.”

Avec De Ketelaere

Devant, l’ancien Brugeois sera aussi associé à Charles De Ketelaere qu’il connaît évidemment très bien. “Nous avons joué ensemble à Bruges ainsi qu’en équipe nationale, poursuit Openda. Donc forcément, nous avons une connexion. On connaît les qualités de Charles, lui connaît mes qualités. On sait très bien que quand il a le ballon dans les pieds, il peut le mettre où il a envie. Il peut percer une défense et terminer les actions. Nous nous entendons bien.”

Ce duo fait d’ailleurs trembler les Pays-Bas, le premier adversaire des Diablotins. Le sélectionneur néerlandais Erwin van de Looi reconnaît même avoir “juré” quand il a appris qu’Openda serait présent face à eux. “Bien sûr, ils ont Openda et De Ketelaere, mais aussi d’autres joueurs qui jouent à un haut niveau depuis longtemps”, pense-t-il.

Reste désormais à montrer sur le terrain que ce groupe est capable d’assumer les grandes attentes et les ambitions répétées sans cesse ces dernières semaines. “Nous sommes ambitieux, a d’ailleurs lancé Openda à la veille du coup d’envoi de l’Euro. J’ai confiance en mes coéquipiers, c’est aussi pour ça que je suis là. Notre ambition est de représenter la Belgique correctement et d’aller le plus loin possible.”

Pour rappel, la Belgique n’a plus remporté le moindre match dans un Euro U21 depuis 2007 face à Israël, dans un groupe qui comprenait… les Pays-Bas et le Portugal. Comme cette année. Un signe du destin ?