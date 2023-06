Face aux Diablotins, Verbruggen a fait gagner quelques millions de plus à Anderlecht : “Mais je suis déçu”

''Je sais que j’ai été important avec notamment deux arrêts. Mais pour être honnête, pour le moment, je suis plus déçu que nous n’ayons pas gagné. Nous aurions dû gagner après toutes les occasions que nous avions. Je suis déçu”, a toutefois réagi à chaud le portier d’Anderlecht à l’issue de la partie au micro de NOS.

Il est vrai que la sélection d’Erwin van de Looi peut regretter son entame de match dominée stérilement au Meskhi Stadium de Tbilissi. Par le manque de précision dans les derniers gestes, par cette frappe de Taylor qui s’est heurtée au poteau (7e), par les deux arrêts sur la ligne de Koni De Winter (16e), ou par les tacles décisifs de Debast ou Keita.

Les Belges ont fait le gros dos face au pressing néerlandais, mais sont ensuite parvenus à équilibrer les échanges. Charles De Ketelaere, le capitaine du soir, a été le premier à créer le danger sur coup-franc (30e). L’ancien Brugeois était aussi le premier à chauffer les gants de Verbruggen, qui se préparait à réceptionner la plus grosse occasion de la première période, signée Openda (43e), au bout d’une splendide passe en profondeur de De Ketelaere.

guillement "C'est clair qu'il a fait la différence avec ses arrêts."

Positionné en attaquant aux côtés de Vertessen, Openda a reçu un traitement particulier des défenseurs néerlandais qui se méfiaient évidemment de sa vitesse et sa finition. L’attaquant lensois, qui pourrait prochainement rejoindre Leipzig, a multiplié les courses et les appels durant toute la partie, mais le danger est ensuite plutôt venu de ses partenaires.

Même si ce sont les Oranje qui ont mieux repris après la pause, les montées de Balikwisha et Siquet ont effectivement permis de multiplier les assauts dans la dernière demi-heure. Avec la suite du show Verbruggen pour empêcher la Belgique de marquer ce petit but. ''Nous le connaissons du championnat belge. Et c’est clair qu’il a fait la différence pour les Pays-Bas avec ses arrêts”, a confié Charles De Ketelaere à NOS.

Pour le plus grand regret des Belges, le portier de 20 ans a une nouvelle fois prouvé qu’il était l’une des étoiles montantes du football oranje. “Il a réalisé d’excellents arrêts et gardé sa cage inviolée, mais a également beaucoup aidé à construire des attaques. Une performance très confiante tout au long du match, sans aucune erreur”, a relevé le panel d’observateurs techniques de l’UEFA qui l’a nommé, sans surprise, homme du match.

De quoi probablement permettre à Anderlecht de négocier quelques millions supplémentaires dans les négociations en cours avec Brighton. Il aura l’occasion d’encore se montrer samedi soir face au Portugal, pendant que la Belgique devra l’emporter contre la surprenante Géorgie, victorieuse des Portugais (2-0), pour espérer se qualifier.

Belgique : Vandevoordt, Debast, De Winter, Patris (46e Siquet), De Cuyper (90e Van der Brempt), Keita, Matazo, Raskin, De Ketelaere, Vertessen (46e Balikwisha), Openda (89e Ramazani).

Pays-Bas : Verbruggen, Rensch (77e Zirkzee), Van Hecke, Van de Ven, Hartman, Timber (77e Van Ewijk), Gravenberch, Taylor (64e Burger), Ekkelenkamp (64e Mijnans), Summerville (69e Maatsen), Brobbey.

Arbitre : M. Aghayev (Aze).

Avertissements : Keita, Gravenberch, Vertessen, Timber, Matazo.