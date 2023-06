La défense, le plus gros problème de luxe de Jacky Mathijssen chez les Diablotins

On s’attend à quelques ajustements pour le deuxième match des Diablotins à l’Euro U21, samedi contre la Géorgie. Si Michel-Ange Balikwisha et Hugo Siquet ont sans doute gagné des points sur Yorbe Vertessen et Louis Patris mercredi soir, le retour des trois Diables rouges dans le groupe compliquera encore plus les choix de Jacky Mathijssen.