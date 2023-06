Deschacht – Buffel, les adjoints de luxe de Mathijssen : “En technique pure, on peut encore suivre les joueurs”

”Nous essayons de ne donner que des exercices que nous aimions faire nous-mêmes. C’est aussi un moyen de s’assurer que ces gars-là aimeront toujours venir aux rassemblements”, détaille Olivier Deschacht, ancien Diable avec 20 sélections, soit quinze de moins que son binôme depuis octobre 2021, Thomas Buffel.

”Nous ajoutons aussi un peu de compétition dans les séances, explique Buffel. Lors du stage en Espagne, nous avons gardé un classement tout au long de la semaine. C’était sympa de voir les joueurs aller regarder les classements chaque soir. Il faut par contre toujours bien définir les règles du jeu, parce que ce sont de vrais gagnants et ils osent parfois se montrer durs contre les arbitres à l’entraînement. Oui, c’est Olivier et moi (rires).”

guillement "C'est fou de voir la vitesse à laquelle ces joueurs apprennent les choses parfois."

L’ancien ailier de Feyenoord, de Genk et des Rangers et l’ancien défenseur d’Anderlecht doivent aussi régulièrement se retrousser les manches pour faire le nombre. “Je ne vais pas nier que parfois je suis content quand ils sont impairs pendant un match. En technique pure et dans les petits espaces, nous pouvons encore les suivre. On les voit parfois regarder et dire : 'Oh, les coachs peuvent vraiment encore faire ça !'”, rigole Deschacht.

Thomas Buffel et Olivier Deschacht gèrent parfaitement les entraînements des U21. ©JDM

En parallèle, les deux jeunes entraîneurs poursuivent leur apprentissage. On a d’ailleurs vu Deschacht puis Buffel diriger une partie du coaching à la place de Mathijssen durant les deux matchs de préparation du mois de mars. “Jacky nous donne beaucoup de responsabilité et de confiance. Thomas et moi, on a beaucoup d’expérience et on utilise ça au profit de l’équipe.”

Quel avenir pour eux ?

”Le sélectionneur ose aussi ajuster les choses selon nos instructions, reprend Buffel qui a découvert ce rôle d’adjoint en 2019 avec les U19, soit deux ans plus tôt que Deschacht. J’ai récemment obtenu mon diplôme de licence pro, poursuit celui qui compte évidemment faire une seconde carrière dans le coaching. Tout dépendra des trains qui passeront. Mais je suis très content du projet ici avec les Espoirs. Nous pouvons travailler ici avec les plus grands talents de Belgique. C’est d’ailleurs fou de voir la vitesse à laquelle ces joueurs apprennent les choses parfois. C’est un bonheur en tant qu’entraîneur.”

Son acolyte se sent lui aussi au parfait endroit. “On m’a posé la question de mon avenir tellement de fois… Mais honnêtement, je ne sais vraiment pas. Je me sens tellement bien dans ce rôle. Et ce qui est bien, c’est que nous ne sommes pas là durant une saison complète. J’ai pratiqué le football durant plus de 20 ans, donc je n’ai pas forcément envie de parler foot tous les jours.”