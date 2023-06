La surprenante Géorgie sera encore plus forte face aux Diablotins : “Nous sommes prêts pour la Belgique”

”Nous étions les favoris, mais nous avons commis des erreurs, observait le sélectionneur portugais Rui Jorge après cette défaite qui met déjà son équipe au pied du mur. Notre faiblesse a été en défense où nous avons pris de mauvaises décisions, alors que nous avons davantage pensé à l’attaque.”

Jacky Mathijssen et les Diablotins sont prévenus : cette équipe géorgienne est capable d’exploiter la moindre occasion. Les deux buts face au Portugal ont été inscrits sur les deux uniques tentatives cadrées. “Nous avons battu l’une des meilleures équipes d’Europe, qui vient pour le titre, s’est réjoui le sélectionneur Ramaz Svanadze, qui s’est battu avec ses propres armes. Nous avons gagné avec le travail d’équipe, l’unité, l’accomplissement des tâches pour chacun et un grand désir. Nous avions un grand désir de nous présenter à notre public et à notre pays. Nos deux semaines de travail ont porté leurs fruits. Nous avons des raisons d’être heureux, mais il faut déjà recommencer. C’est le début et nous essaierons de rendre les fans aussi heureux que possible.”

Le staff de la Belgique a pu tirer pas mal d’autres leçons de cette rencontre qui a évidemment été visionnée et analysée dans les moindres détails ce jeudi. L’une d’entre elles vise l’ailier gauche Georgiy Tsitaishvili et sa patte redoutable. C’est d’ailleurs lui qui donne les deux assists, dont un sur coup de coin. Une autre concerne le bloc défensif qu’il faudra être capable de contourner ou de prendre de vitesse.

Le retour de cinq titulaires

Mais Mathijssen et ses assistants devront également composer avec les retours de cinq cadres, dont deux qui étaient titulaires mardi soir avec l’équipe A de Géorgie en Écosse : le gardien Giorgi Mamardashvili (Valence) et le milieu Luka Gagnidze (Dinamo Moscou). Le duo était accompagné à Glasgow de trois autres U21 : l’ailier droit Zuriko Davitashvili (Bordeaux), l’arrière gauche Irakli Izarovi (Étoile Rouge Belgrade) et l’arrière droit Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk).

Ces trois derniers n’ont pas eu le temps de digérer les huit heures de vol entre Glasgow et Tbilissi effectués mercredi matin (aux côtés de Kvaratskhelia, présent en tribunes pour supporter son pays), puisqu’ils ont déjà été lancés en deuxième mi-temps le soir-même face au Portugal. “C’était risqué de le faire débuter, mais je comprends leur motivation parce qu’ils sont fiers de jouer ce tournoi dans leur pays. C’est ce qui me donne de l’espoir et de la conviction pour la suite”, savoure Ramaz Svanadze.

Désormais, l’équipe locale est au complet. “Nous avons une très bonne équipe et nous sommes comme une seule famille, témoigne Saba Sazonov, buteur mercredi. Je pense que nous sommes prêts pour la rencontre avec la Belgique et j’espère que nous gagnerons.”