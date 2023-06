Kevin Mirallas, seize ans après l’exploit des Diablotins : “Dans le groupe actuel, il y a beaucoup de similitudes avec notre génération”

”C’était vraiment quelque chose de magnifique, se souvient l’ancien Diable rouge, aujourd’hui âgé de 35 ans, qui a accepté de remuer quelques souvenirs alors qu’il soigne actuellement en Belgique une blessure au ménisque. Depuis ce moment-là, les Espoirs belges n’ont plus jamais atteint le deuxième tour d’un Euro. Ils n’ont d’ailleurs participé qu’une seule fois au tournoi avant cette année. Ça prouve à quel point c’est difficile de se qualifier, encore plus à l’époque parce qu’il n’y avait que huit nations participantes (NdlR : contre seize aujourd’hui).”

L’Euro puis les JO

Les Diablotins version 2007 avaient ouvert le tournoi contre le Portugal (0-0), puis battu Isräel (1-0) avant le partage face aux Pays-Bas (2-2). Depuis lors, la Belgique n’a plus gagné le moindre match dans un Euro U21. “J’avoue qu’on n’imaginait pas que ça prendrait autant de temps à l’époque. Nous étions la nouvelle génération et on pensait que d’autres suivraient. Malheureusement, on sait que c’est parfois difficile de rivaliser avec les autres nations au niveau du vivier de talents. Mais on parvient à tout doucement combler ce retard.”

À l’époque, un engouement assez fort entourait cette génération emmenée par Mirallas, Fellaini, Witsel ou Vertonghen. “Nous nous connaissions depuis l’âge de 15 ans et certains évoluaient déjà à l’étranger, se remémore Kevin Mirallas. Quand nous nous sommes retrouvés ensemble en Espoirs, il y avait déjà une osmose. On sentait vraiment que ce groupe pouvait réaliser quelque chose de spécial. Mais de là à faire tout ce que nous avons fait chacun dans notre carrière et tout ce qui a été fait avec les Diables, je ne pense pas qu’on pouvait imaginer ça.”

Les résultats acquis en 2007 dans cet Euro aux Pays-Bas ont toutefois déclenché quelque chose en eux. “C’est vrai que le point de départ aura été ce tournoi où nous avons vraiment fait le plein de confiance avec cette qualification pour les Jeux olympiques. C’était un grand moment pour tout le pays. Et pour nous, arriver si proches d’une médaille à Pékin (NdlR : 4e place), ça reste un souvenir extraordinaire, même si nous avons gardé une petite pointe de déception.”

Pour Mirallas, cet Euro U21 lui avait également ouvert les portes des Diables rouges deux mois plus tard. Avec la première de ses soixante apparitions, à seulement 19 ans. “En réalité, j’aurais déjà pu être appelé avant cela par René Vandereycken, sourit-il. Mais Jean-François de Sart et lui s’étaient mis d’accord pour que je reste avec les Diablotins pour préparer l’Euro. Et il m’avait aussi dit que je serais appelé directement si je faisais un bel Euro. C’est ce qui s’est passé.”

Nous voilà seize années plus tard, avec 23 nouveaux joueurs qui chassent le même rêve olympique depuis la Géorgie. “Il y a beaucoup de similitudes avec notre génération, à la différence près que beaucoup chez nous faisaient déjà partie de l’équipe A et avaient déjà pas mal de temps de jeu. L’avenir nous dira s’ils seront capables de faire autant de belles choses, mais c’est tout ce que je souhaite à ces joueurs. J’espère même qu’ils feront encore mieux que nous.”

Même s’il a passé les dix-huit derniers mois à Moreirense (Portugal) puis Limassol (Chypre), l’ancien joueur d’Everton a suivi de près l’évolution des jeunes Belges. “C’est un groupe avec énormément de qualités à tous les postes, pense l’attaquant qui se reconnaît un peu en Loïs Openda. À l’époque, je jouais attaquant de pointe et c’est vrai que j’adorais, comme lui, utiliser ma vitesse et partir en profondeur. Et je jouais aussi en France (à Lille), comme lui (à Lens). C’est un joueur qui a explosé cette année à Lens, et j’espère qu’il fera un bel Euro.”

De son côté, Kevin Mirallas observera attentivement tout cela depuis son canapé, entre deux séances de kiné et au milieu d’une grande réflexion concernant son avenir. “J’ai une option pour prolonger d’une saison à Limassol, mais j’ai jusqu’au 30 juin pour prendre une décision. Donc je suis actuellement en train de réfléchir à tout cela.”