L’heure de se relever pour Charles De Ketelaere : “Tôt ou tard, la bouteille de ketchup se videra”

On le devine cependant. Charles De Ketelaere est un joueur qui fonctionne énormément à la confiance. Un sentiment d’assurance qu’il a totalement perdu ces neuf derniers mois au Milan AC, où il a été incapable de digérer le changement de club, de championnat et de style de jeu, d’assumer le poids de son transfert à 35 millions d’euros et de gérer toute la pression médiatique l’entourant constamment.

Cette responsabilité du capitanat – en l’absence d’Aster Vranckx (parti avec les Diables et absent du premier match) – était donc en adéquation avec l’objectif de cette “rétrogradation” avec les Espoirs pour ce tournoi : le relancer psychologiquement puis footballistiquement pour ensuite briller en club. Et même si tout n’est pas encore parfait, le joueur est clairement sur la bonne voie.

Positionné en soutien du duo d’attaque face aux Pays-Bas mercredi soir, Charles De Ketelaere a été le premier Belge à créer le danger avec une frappe sur Verbruggen. Il a ensuite offert une passe lumineuse à Loïs Openda qui a rappelé quelques bons souvenirs aux Brugeois. Preuve que le joueur de 22 ans n’a rien perdu de sa technique, de sa vista et de son sens du jeu.

Son coéquipier milanais Rafael Leão a d’ailleurs partagé cette action sur les réseaux sociaux. “C’était un bon moment dans le match, mais ce n’était pas un but, donc ça n’a pas donné grand-chose, tempérait Charles De Ketelaere, présent devant la presse ce vendredi. Mais j’essaie généralement de ne pas trop penser aux réseaux sociaux.”

Le joueur du Milan AC a fait le voyage en Géorgie avec une vraie volonté de se montrer. “Pour l’équipe et pour moi-même. J’avais hâte d’y être. Je me concentre principalement sur l’équipe. Mais si je peux aider avec des buts et des passes décisives, c’est bien. Si cela ne se produit pas et que nous gagnons quand même, c’est bien aussi.”

Même s’il ne l’admettra qu’à demi-mot, De Ketelaere veut utiliser cet Euro U21 comme un déclic et un message envers le Milan AC. “Mais ce n’est pas parce que vous marquez un but que vous allez soudainement continuer à marquer. Même si j’ai déjà observé que c’est parfois plus facile de bien jouer une fois qu’on est dans le bon flow”, a-t-il répondu en réponse à cette théorie de la bouteille de ketchup : la sauce a du mal à sortir, mais tombe d’un coup à un moment donné.

Assis à côté de lui, Jacky Mathijssen a tenu à compléter ses propos. “Pendant la semaine de préparation, Charles s’est comporté en véritable chef d’équipe, un parfait exemple. Personne dans mon groupe n’est jugé sur les occasions, les buts ou les passes décisives. Nous sommes tous là ensemble et surtout dans un grand respect les uns pour les autres. Et puis quand on a un capitaine comme Charles – et Aster aussi –, alors je ne peux pas m’empêcher d’être fier. Et cette bouteille de ketchup, tôt ou tard, non seulement le bouchon se détachera, mais il se cassera et se videra.”