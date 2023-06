D'après le journal italien, deux destinations se profilent pour Lukaku la saison prochaine. Tout d'abord, Al-Hilal, en Arabie saoudite, manifeste un grand intérêt pour le joueur et lui propose un contrat très lucratif pouvant atteindre 30 millions par saison. La deuxième option serait de prolonger son séjour à Milan, mais un transfert à l'Inter, qui souhaitait initialement prêter Lukaku, devient de plus en plus complexe en raison des contraintes financières du club nerazzurri. Ainsi, l'AC Milan apparaît comme une option plus réaliste, selon la Gazzetta.

Bien que Lukaku ait exprimé son désintérêt à jouer pour les rossoneri et son refus de partir en Arabie saoudite, son club de coeur, l'Inter, pourrait finir par être le grand perdant de cette situation. En effet, l'AC Milan dispose des ressources financières nécessaires pour débourser les 40 millions demandés pour "Big Rom". Le club a récemment vendu Sandro Tonali à Newcastle United pour soixante-dix millions d'euros, ce qui pourrait lui permettre de financer l'arrivée de Lukaku dans son effectif milanais.

Pour le moment, le Diable Rouge attend une offre concrète de l'Inter, mais il a indiqué que les nerazzurri pourraient intensifier discrètement leurs efforts pour le séduire. Dans le cas contraire, Lukaku sera contraint de chercher d'autres opportunités.