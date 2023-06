Il y a 25 ans, le clash Scifo – Leekens clôturait un Mondial 1998 décevant pour les Diables rouges

À lire aussi

L’image d’un Enzo Scifo, cheveux rasés, tête basse, qui quitte le terrain du Parc des Princes, sans un regard pour Leekens, sans la traditionnelle poignée de main, avant de s’asseoir sur le banc, est iconique. Et historique puisque le Louviérois disputait alors son 17e et dernier match en phase finale de Coupe du monde, record belge que… Thibaut Courtois (15) pourrait menacer en 2026, s’il est de la partie, avec ou sans brassard. Ce 25 juin 1998 siffla donc la fin de la carrière de la carrière internationale de Scifo (84 caps). Sur une incompréhension. Après leurs deux partages face au Pays-Bas (un insipide 0-0) et face au Mexique (un inexplicable 2-2 dans la fournaise bordelaise, alors que les Belges menaient 2-0 grâce à un doublé de Wilmots), il fallait vaincre les modestes Coréens du Sud, et si possible en inscrivant trois buts pour ne pas dépendre de l’autre match. Il restait alors plus de 25 minutes aux Belges, qui menaient 1-0 grâce à Luc Nilis, pour y parvenir, mais le sélectionneur décida de remplacer son meneur de jeu par Frankie Van der Elst…

”Je ne comprends pas pourquoi cet homme, qui n’a jamais cru en moi, m’a fait sortir pour un milieu défensif”, confia ensuite Scifo.

Leekens tenta de s’expliquer : “Je voulais lancer Franky pour avoir plus de contrôle dans le milieu. Je ne regrette pas ce changement, car il était prévu.”

Peu après ce changement, les Diables concédèrent l’égalisation, via Yoo, et leur Mondial français s’arrêtait, sans défaite, mais sans victoire non plus. Avec de l’amertume plein leurs bagages, et un divorce consumé entre Scifo et Leekens. Un conflit lattant, car le sélectionneur, lors des éliminatoires, avait déjà snobé celui qui jouait alors à l’Inter, pour faire place à Dominique Lemoine, son ancien protégé mouscronnois. La blessure de ce dernier, mais aussi la pression populaire et médiatique, avait permis à Scifo, revenu entre-temps à Anderlecht, de participer à sa 4e phase finale mondiale.

"Leekens est un incompétent qui n'a pas encore la carrure internationale."

Après la Coupe du monde 98, dans une interview à Foot Magazine, Leekens reprocha à Scifo d’avoir mis une mauvaise ambiance dans le groupe, et d’avoir eu une réaction inacceptable après son éviction pour le premier match, contre les Pays-Bas. Le Belgo-Italien répliqua dans Le Matin : “Je n’ai pas peur de l’affirmer, Georges Leekens est un incompétent […] Leekens a fait n’importe quoi. Je le répète, c’est un incompétent qui n’a pas encore la carrure internationale.” Ambiance…

Longtemps, par presse interposée, les deux hommes réglèrent leurs mauvais comptes. Le Louviérois écrira même dans sa biographie qu’il avait pensé gifler Leekens après le match…

Depuis, la hache de guerre est enterrée. Tout est aplani, et oublié. Le temps adoucit les cicatrices les plus profondes. Allo, Thibaut?

Mondial 1998

Premier tour > Groupe E

25/06/1998 Belgique – Corée du Sud 1-1