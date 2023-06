La vie cachée de Mishel Gerzig, la nouvelle femme de Thibaut Courtois: "J'ai eu 15 soldats sous mes ordres"

À lire aussi

À l'âge de 18 ans, la carrière prometteuse de Mishel Gerzig dans le mannequinat a été mise de côté afin d'accomplir son service militaire obligatoire en Israël. Après sa formation, elle a été promue capitaine d'une frégate de sauvetage. Elle a servi pendant deux ans. Gerzig déclare : "J'avais 15 soldats sous mes ordres. C'était la meilleure période de ma vie, mais également la plus difficile. Mais ce que j'ai fait était si important... J'ai brisé tous les stéréotypes. J'ai prouvé que j'étais beaucoup plus forte et plus capable que ce que les gens pouvaient penser, en tant que femme accomplissant un "travail d'homme".

"L'armée m'a enseigné une grande discipline", ajoute-t-elle. "J'ai appris les valeurs du travail d'équipe, l'amour envers les autres, mon pays et ma famille. J'ai compris ce que signifie réellement la responsabilité et le dur labeur. Ce n'était pas facile. Il y a eu des moments où j'ai pensé que j'allais m'effondrer et abandonner. Mais avec du recul, je vois en quoi cette expérience a façonné la femme que je suis aujourd'hui, une personne meilleure."