Finalement rappelé pour l’Euro Espoirs, Anthony Descotte a fait le bon choix : “Il fallait que je tente le tout pour le tout”

Anthony, retour cinq mois en arrière. Pourquoi avoir accepté ce prêt aux Pays-Bas ?

”Utrecht s’était déjà manifesté au mercato estival en 2022. Mais à ce moment-là, Mehdi Bayat n’avait pas donné son accord. Il voulait que je reste et me disait être convaincu que j’allais recevoir ma chance… La possibilité s’est représentée en janvier, le dernier jour du mercato. Tout s’est réglé très vite.”

Anthony Descotte, ici avec Charleroi contre le Club Bruges, le 22 janvier 2023.

En première partie de saison, avec Edward Still, vous avez été blessé et ne totalisiez que trois apparitions. Ça n’a pas été beaucoup mieux ensuite jusqu’au mois de janvier…

”C’est clair que je n’ai pas eu le temps de jeu espéré. Lorsque Felice Mazzù est arrivé, j’ai pensé que les cartes seraient redistribuées mais, malheureusement, je n’ai pas su faire mes preuves. Or, à mon âge, le plus important est de jouer. Il fallait que je trouve quelque chose…”

Votre bilan en cinq mois à Utrecht correspond-il à ce que vous espériez ?

”Globalement oui. C’était d’ailleurs l’idée avec ce prêt de 18 mois (NdlR : six mois assurés puis renouvelés pour 12 mois supplémentaires sous réserve de l’accord du club, qui a négocié une option d’achat). Les six premiers devaient me permettre de m’installer, de m’adapter, de trouver mes marques… Ça a même été un peu plus vite que prévu puisque, dans un premier temps, il était question que je m’entraîne avec le noyau A mais que je joue avec la B (NdlR : en deuxième division). Mais j’ai déjà disputé six matchs avec l’équipe première (NdlR : dont un comme titulaire) et marqué un but. Avec les U23, j’en suis à trois buts en six matchs, même s’il faut reconnaître que la différence de niveau entre les deux divisions est assez importante.”

Votre choix pour l’Eredivisie était en partie dicté par l’idée que c’est un championnat idéal pour un attaquant…

”Oui. Par rapport à la Pro League, ici, en D1, toutes les équipes essaient de jouer au football, de ressortir de l’arrière et de moins user de longs ballons. Les équipes se créent plus d’occasions.”

Anthony Descotte restera la saison prochaine à Utrecht. ©DR

Vous connaissiez déjà Othmane Boussaid (ex-Anderlecht) et Bas Dost (ex-Bruges), non ?

”Oui. J’ai déjà joué en équipe nationale avec Othmane et, comme il parle français, il m’a aidé dès le premier jour. Dost a connu quelques pépins physiques mais c’est clair que c’est un excellent attaquant. Je le vois aussi à l’entraînement.”

Parlons de l’Euro. Vous n’aviez pas réservé de vacances, au moins ?

”Non, parce que j’espérais bien faire partie de la sélection, d’autant plus que j’avais été appelé lors du dernier rassemblement. C’est aussi pour cela que je suis parti en prêt ; il fallait que je tente le tout pour le tout. Disputer un Euro, c’est un fameux plus dans une carrière.”

Le groupe A est relevé…

”Oui, avec deux grosses nations et le pays co-organisateur. Mais on a nos chances (NdlR : l’interview a été réalisée avant le début du tournoi). On a des joueurs qui évoluent dans de grands championnats et on peut compter sur l’apport de certains Diables qui redescendent. Sortir du groupe reste le premier objectif. Si on l’atteint, on essaiera ensuite d’aller le plus loin possible.”

Quelques semaines avant le tournoi, Ken Nkuba, votre (ancien) équipier à Charleroi, s’est blessé au genou. Il est forfait. Un tel malheur vous a-t-il traversé l’esprit ?

”Oui, ce genre de chose était parfois dans un coin de ma tête, que ce soit en match ou à l’entraînement. Je n’ai pas modifié ma routine de préparation ou de soins pour ne pas perturber mon corps. Ce qui est arrivé à Ken est terriblement triste. Il sortait d’une bonne saison et allait pouvoir faire un gros Euro. Je lui ai directement envoyé un message de soutien.”