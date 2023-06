Diego Moreira, le plus Liégeois des Portugais, attend les Diablotins : “Cela signifie beaucoup pour moi”

”C’était un grand plaisir parce que ça signifie beaucoup pour moi, débute celui qui a vécu toute sa formation à l’académie du Standard avant de rejoindre le Benfica Lisbonne en 2020. Je dois bien avouer que c’est un niveau encore différent de celui des U19. C’est plus tactique et ça va beaucoup plus vite. Mais je me suis bien senti.”

Diego, c’est pourtant une vraie surprise de vous voir à cet Euro U21. Comment avez-vous appris la nouvelle ?

”C’est clair que je ne m’y attendais pas du tout. En fait, j’étais en stage avec les U19 qui préparent l’Euro à Malte (à partir du 3 juillet). Puis, un jour, le team manager me dit que le coach veut me parler. Entre-temps, j’avais un appel manqué du team manager des U21 donc je commençais à me douter de quelque chose. Et donc le coach des U19 m’annonce qu’un joueur (Fabio Vieira) s’est blessé en U21 et que je dois partir le jour même pour la Géorgie. Tout s’est fait vraiment très vite : j’étais déjà dans l’avion quatre heures après l’annonce.”

guillement "J'étais déjà dans l'avion quatre heures après l'annonce."

Votre famille, votre grand-père (Helmut Graf) et votre papa (Almami) vous ont suivi à Tbilissi ?

”Non, malheureusement. Tout était booké pour qu’ils viennent me voir à Malte avec les U19. Du jour au lendemain, ils ont appris que je devais aller en Géorgie; donc, ce n’était pas possible. Mais ils me supportent de la maison et c’est le plus important.”

À lire aussi

Vous débarquez donc au milieu de joueurs tous plus âgés de deux à quatre ans.

”Mais je connaissais déjà pas mal de joueurs. Notamment parce qu’il y a des coéquipiers de Benfica. J’ai juste eu besoin de deux ou trois jours d’adaptation pour apprendre à mieux connaître le groupe.”

Le match de ce mardi sera forcément spécial pour vous. D’autant qu’il sera décisif.

”C’est clair. J’ai joué pour la Belgique en U15; puis, je suis parti au Portugal où j’ai fait toutes les catégories d’âge depuis les U16. Et c’est un match où on doit absolument gagner puis espérer un bon résultat de la Géorgie.”

Connaissez-vous certains Diablotins ?

”Oui. Je n’ai pas joué avec eux, mais ils étaient aussi à l’académie du Standard en même temps que moi : Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha et Hugo Siquet. Je connais aussi Loïs Openda que j’ai côtoyé quand j’étais plus jeune. Mais pas question de les contacter avant le match. Ça va me faire plaisir de les voir mais il n’y aura pas d’amitié sur le terrain (rires). On discutera après le match plutôt.”

À lire aussi

Roberto Martinez est venu vous rendre visite à l’hôtel vendredi. Il sera là mardi en tribunes, non loin d’un certain Domenico Tedesco…

”J’avoue que je n’étais pas au courant. Mais comme je l’ai déjà dit, je pense surtout au Portugal pour le moment, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite. Je n’ai en tout cas plus eu de nouvelles de la Belgique depuis longtemps et je suis très bien avec le Portugal; donc, je me concentre sur ce que j’ai à faire ici.”

guillement "Je n'ai plus eu de nouvelles de la fédération belge."

Cet Euro arrive au bout d’une saison en demi-teinte pour vous en club. Que s’est-il passé ?

”Il y a eu des hauts et des bas, c’est vrai. Mais c’est inévitable de passer par là dans une carrière. Ce qu’il faut faire, c’est réagir de la meilleure manière et aller de l’avant en donnant son maximum chaque jour. Heureusement, je peux participer à cet Euro qui était un de mes objectifs. Je dois vraiment profiter du moment parce que ça reste quelque chose d’unique dans une carrière.”

Pourquoi n’avez-vous pas été promu en équipe A du Benfica, comme vous l’espériez ?

”Le coach a simplement pris d’autres options et j’ai dû l’accepter. Mais j’ai quand même donné mon maximum avec l’équipe B (en D2).”

À lire aussi

Votre contrat arrive à expiration dans quelques jours. Quel sera votre avenir ?

”Pour le moment, rien n’est prévu. Je préfère me concentrer sur l’Euro et on verra après le tournoi. Mon papa et mon agent sont en train de travailler là-dessus et ils m’expliqueront les différentes options après l’Euro. Ce sera ensuite à moi de prendre la meilleure décision.”

En attendant, on vous souhaite de bien jouer contre la Belgique. Mais pas trop non plus !

”Je vais essayer (rires). Cela signifie beaucoup pour moi de jouer contre mon pays. Mais ça sera un match important comme les autres. Je ne vais pas les traiter différemment d’un autre adversaire.”