Treize ans plus tard, les retrouvailles entre Siquet et le fils Conceição : “Il avait déjà le caractère de son papa à sept ans”

Francisco était le plus jeune. Il n’avait que sept ans lorsqu’il a débuté la saison avec l’équipe U9 liégeoise aux côtés d’un certain Hugo Siquet. “C’est marrant et très sympa de voir des petits bouts comme ça devenir des pros. Et encore plus de les voir s’affronter dans un tel tournoi”, sourit Yannick Vernier, qui était leur formateur cette saison-là.

Francisco Conceição face aux Pays-Bas. ©FPF

”À cet âge-là, c’est du 8 contre 8, mais Hugo avait déjà les mêmes caractéristiques que maintenant : une très bonne mentalité et un superbe pied droit, se souvient celui qui a formé les jeunes durant dix années au Standard. Quant à Francisco, il avait déjà ce profil de petit ailier, vif et rapide. Il avait aussi une déjà une belle frappe de balle. Malgré sa petite taille, il était très dur dans les duels et il avait déjà la mentalité de son papa : il avait un très fort caractère et il ne fallait pas lui marcher sur les pieds.”

C’est donc au Standard que “Chico” Conceição a évolué pour la première fois au sein d’un club. “Dans mon équipe, il était vraiment considéré comme n’importe quel joueur malgré son statut de fils de Sergio. Et les autres joueurs étaient contents de l’avoir dans l’équipe. Il y avait juste le problème de la barrière de la langue mais il savait très bien se faire comprendre quand même. On fonctionnait beaucoup par imitation. Et le langage du foot est un peu universel.”

Quelques mois après leur passage liégeois, la fratrie a suivi le papa au Portugal pour poursuivre leur apprentissage à Belenenses. Avant que chacun ne prenne ensuite sa propre voie. Celle de Francisco l’a menée à l’académie du Sporting Lisbonne puis au FC Porto où il a atteint l’équipe première en 2021… avec son papa comme entraîneur. Désireux de s’émanciper, il a signé à l’Ajax l’été dernier pour cinq millions d’euros. Avec à la clef une première saison moyenne (six buts et trois assists) mais suffisante que pour participer à l’Euro et retrouver son ami d’enfance Hugo Siquet.