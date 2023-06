Futurs Diables, changements de nationalité ou retours dans l’ombre : quel avenir pour les Diablotins après cet Euro ?

Les gagnants

Les futurs néo-Diables

Deux joueurs ont des grandes chances de faire partie des prochains plans de Domenico Tedesco, présent en tribunes contre la Géorgie et le Portugal : Maxim De Cuyper et Maarten Vandevoordt. Le premier s’est à la fois montré constant défensivement et décisif offensivement, puisqu’il marque et donne l’assist contre les Géorgiens (2-2). En tant qu’arrière gauche, une denrée rare en Belgique, le joueur de Club Bruges apparaît comme une bonne alternative à Arthur Theate.

Quant à Vandevoordt, il a confirmé tout le bien que l’on pensait déjà de lui. La retraite internationale de Simon Mignolet et l’incertitude concernant Thibaut Courtois pourraient bien lui permettre d’intégrer la hiérarchie des gardiens des Diables. Il apparaît en tout cas comme le futur numéro 1, à plus long terme.

Koni De Winter et Hugo Siquet ont également disputé un bon Euro. Le défenseur qui appartient à la Juventus a eu l’occasion de montrer sa solidité à toute la Belgique, alors que l’arrière droit du Cercle Bruges a fait preuve d’une grande constance qui pourrait l’amener à devenir prochainement la doublure de Timothy Castagne ou Thomas Meunier.

Domenico Tedesco était en tribune ce mardi soir.

Les confirmations

Même s’il se souviendra longtemps de son coude fautif, Zeno Debast a lui aussi fait le job défensif que l’on attendait de sa part. La concurrence est importante en défense centrale, mais le joueur présent au Mondial 2022 devrait rapidement retrouver une place chez les Diables rouges. Tout comme le capitaine Aster Vranckx, qui a découvert (avec succès) les Diables juste avant l’Euro, aux côtés d’Olivier Deman et Ameen Al-Dakhil. Ces deux derniers n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer dans ce tournoi, mais ils en ressortent tout de même grandis dans l’esprit de Domenico Tedesco qui a pu les voir à l’oeuvre à ses côtés.

Les bonnes promesses

Autre joueur solide et fiable : Mandela Keita. Le médian de l’Antwerp a même été l’un des meilleurs lors des deux premiers matchs, avant de se retrouver (étonnamment) sur le banc pour le troisième. Il devra toutefois encore se battre pour convaincre Domenico Tedesco, vu les énormes bouchons à son poste. Idem pour les ailiers de poche Michel-Ange Balikwisha et Largie Ramazani qui ont une grosse concurrence. Le joueur de l’Antwerp et l’attaquant d’Almeria risquent donc de se laisser tenter par l’appel de leur autre nationalité pour rejoindre leur frère respectif : William Balikwisha (RD Congo) et Diamant Ramazani (Burundi).

Michel-Ange Balikwisha pourrait décider de jouer pour la RDC avec son frère William. ©JDM

Les perdants

Les Diables décevants

On attendait beaucoup d’eux et ils n’ont pas apporté suffisamment : Loïs Openda et Charles De Ketelaere. Le premier, avec ses 21 réalisations en Ligue 1 derrière lui, devait faire la différence devant. Mais il a énormément gaspillé et termine son tournoi sans le moindre but. Le deuxième voulait se relancer grâce à ce tournoi. Il a montré de bons mouvements et créé plusieurs occasions, mais il est encore loin de son niveau d’antan. Si Openda reviendra vite chez les Diables dans la tournante avec Batshuayi comme doublures de Lukaku, De Ketelaere devra quant à lui réellement rebondir en club pour convaincre Tedesco de le rappeler.

Les remplaçants

Difficile de les juger vu leur temps de jeu assez réduit, mais Nicolas Raskin et Eliot Matazo n’ont en tout cas pas marqué de points. On ne devrait donc pas les voir prochainement chez les Diables vu la concurrence de l’entrejeu. En revanche, Matazo sera encore éligible pour la prochaine campagne des Diablotins (né après le 1er janvier 2002). Comme Ignace van der Brempt, Anthony Descotte et Arne Engels, qui auront donc encore l’occasion de se montrer. C’est en revanche fini pour Ewoud Pletinckx, Louis Patris et le gardien remplaçant Maxime Delanghe qui devront désormais se battre en club pour espérer refaire surface plus tard sous le maillot national.