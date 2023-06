Les Diablotins éliminés de l’Euro : l’histoire d’un énorme gâchis

Dès le match d’ouverture face aux Pays-Bas, les Diablotins ont énormément gaspillé. On retiendra les arrêts de Bart Verbruggen, mais on se souviendra aussi que De Ketelaere et Openda devaient faire beaucoup mieux sur plusieurs grosses opportunités. Avec davantage de conviction et de précision, les Belges auraient débuté par une victoire et non un partage vierge (0-0).

Trois jours plus tard, les buts de Ramazani et De Cuyper contre la Géorgie ont un peu fait oublier l’inefficacité des attaquants belges. Même si Balikwisha aurait aussi dû obtenir un penalty (Ndlr : la VAR n’intervient qu’à partir des quarts de finale), les problèmes de justesse ne se sont en effet pas envolés. Surtout de la part des cadres – Openda et De Ketelaere – qui étaient censés porter l’équipe. Le deuxième cité a notamment eu le ballon du 1-3 au bout des pieds, peu avant l’égalisation géorgienne en fin de match (87e) sur une erreur de marquage. Le premier cité a quant à lui souvent forcé et pris les mauvaises décisions.

Qualifiés durant 75 minutes

Là encore, la Belgique a laissé échapper trois points dans les derniers instants. Comme ce mardi où la qualification leur a tendu les bras durant une bonne partie de la soirée. Malgré les occasions gaspillées, la Belgique était virtuellement deuxième de 18h à 18h51, jusqu’à l’égalisation des Pays-Bas dans leur match face à la Géorgie. Puis de 19h29, grâce à la tête de Yorbe Vertessen pour faire 1-1 (65e), à 19h53 et le penalty transformé à deux minutes de la fin du temps réglementaire.

Sans cette terrible incapacité à finir les actions et sans les rares mais décisives erreurs défensives, la Belgique aurait pu terminer sa phase de groupe avec au moins 7 unités. La réalité est bien différente : deux pauvres points pour une quatrième et dernière place de ce groupe de la mort qui aura également eu raison des Pays-Bas.

C’est donc avec un énorme sentiment de gâchis que Jacky Mathijssen et ses joueurs rentreront en Belgique ce mercredi. Pour ces scénarios de matchs qui auraient dû tourner différemment. Et pour cette belle génération qui avait le potentiel d’aller beaucoup plus loin et d'aller chercher ce ticket pour les Jeux olympiques. Elle aura néanmoins permis de voir éclore de nombreux Diables rouges (Onana, Theate, Openda, Verschaeren, Debast, Bakayoko, Lavia, Vranckx, De Ketelaere, Deman, Al-Dakhil), et d’autres probablement à venir (De Cuyper, Keita, De Winter, Siquet…).

Portugal : Celton, Amaro, Penetra, Carlos, Tavares, Dantas, Neves (68e Almeida), Costa (78e Bernardo), Conceição (51e Moreira), Neto, F. Silva (68e Araujo).

Belgique : Vandevoordt, De Winter, Debast, Siquet, De Cuyper, Vranckx, Matazo (61e Raskin), Balikwisha, De Ketelaere, Ramazani (61e Vertessen), Openda.

Arbitre : M. Delajod (Fra).

Avertissements : De Winter, Dantas, Amaro, De Cuyper, Debast, Vandevoordt.

Les buts : 56e Neves (1-0), 65e Vertessen (1-1), 89e sur pen. Dantas (2-1).