Sans Mathijssen, mais avec Vranckx, Vermeeren ou Duranville : quel visage pour les futurs Diablotins ?

Il faut donc s’attendre à énormément de changements pour le premier rassemblement de septembre et le coup d’envoi des qualifications avec la réception du Kazakhstan (le 11/09). Seuls les joueurs nés à partir du 1er janvier 2002 seront en âge d’y participer. Et il en reste encore quelques-uns du groupe actuel. Principalement de la génération 2002.

Aster Vranckx (Milan AC), Ameen Al-Dakhil (Burnley), Koni De Winter (Juventus), Maarten Vandevoordt (Genk), Hugo Siquet (Cercle Bruges), Mandela Keita (Antwerp) sont tous encore éligibles. Ceux qui ne seront pas convoqués par Domenico Tedesco viendront donc faire office de piliers des nouveaux Diablotins. Ignace van der Brempt (Salzbourg) et Eliot Matazo (Monaco) seront eux aussi toujours au rendez-vous. Présents durant la campagne mais non-repris pour l’Euro, Marco Kana, Kilian Sardella (Anderlecht) et Ken Nkuba (Charleroi) tenteront quant à eux de revenir.

Aster Vranckx, Koni De Winter et Maarten Vandevoordt seront encore éligibles aux U21. ©JDM

Lavia, Duranville, Vermeeren

Parmi les joueurs nés en 2003, Arne Engels (Augsbourg) et Anthony Descotte (Utrecht) deviendront aussi des cadres de l’équipe, alors que Zeno Debast devrait reprendre sa place chez les Diables aux côtés de Johan Bakayoko qui ne devrait plus apparaître en U21. Luca Oyen (Genk), revenu de sa longue blessure au genou, tentera d’apparaître dans le nouveau groupe. Comme Fedde Leysen (PSV) qui espère profiter de son transfert à l’Union Saint-Gilloise pour prendre de l’ampleur.

Il manquera toutefois pas mal de poids en attaque. Ce qui nécessitera d’aller chercher des anciens U19 nés en 2004 qui montent de catégorie. On pense en particulier à Mario Stroeykens, Lucas Stassin (Anderlecht), Samuel Mbangula (Juventus) ou Norman Bassette (Caen). Roméo Lavia, né en 2004, pourrait aussi être rappelé s’il n’est pas convoqué par Domenico Tedesco.

Même s’ils resteront éligibles aux U19, les natifs de 2005 Cihan Canak (Standard), Noah Mbamba (Leverkusen) et Mika Godts (Ajax) pourront aussi faire partie de l’effectif. Ajoutons enfin deux futurs Diables rouges : l’Anversois Arthur Vermeeren et bien sûr Julian Duranville (2006) qui entreront en ligne de compte.

Les prochaines sélections de tout ce beau monde dépendront toutefois du nom du sélectionneur. L’échec à l’Euro risque en effet de pousser Jacky Mathijssen vers la sortie. D’autant plus que le directeur technique Franky Vercauteren, présent à Tbilissi, aura envie d’insuffler un vent de fraîcheur avec un profil plus jeune. On pense notamment à Thomas Vermaelen et Wesley Sonck, actuel coach des U18. Ou encore au duo Buffel-Deschacht, les adjoints de Mathijssen.