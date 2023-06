Qui remportera le Ballon d’Or 2023 ? Haaland, la machine à marquer (2/5)

Inutile de chercher. Personne en Europe n’a fait mieux qu’Erling Haaland qui a bouclé sa saison sur un 56e et dernier but. Douze d’entre eux ont été inscrits en Ligue des champions, ce qui a grandement permis à Manchester City d’enfin remporter le trophée, comme pour rappeler que cette machine à marquer était le chaînon qui faisait défaut à un collectif flamboyant. Si le Norvégien a collectionné les trophées collectifs, il a aussi récolté des lauriers individuels en terminant meilleur buteur de C1 et de Premier League dont il a aussi été couronné meilleur joueur.