“Une sacrée aventure avec neuf camions de 13 mètres de long” : dans les coulisses de l’afterparty du mariage de Thibaut Courtois et Mishel Gerzig

Une afterparty XXL

Pour mettre l’ambiance, Thibaut Courtois et Mishel Gerzig n’ont pas choisi n’importe qui. Le DJ Martin Garrix était aux platines lors de la soirée de clôture du mariage. Une afterparty en grande pompe organisée par Yves Smolders, patron de la discothèque limbourgeoise Versuz. Il explique les coulisses à Het Laatste Niews.

”Il y a environ cinq semaines, Thibaut nous a contactés pour nous demander si nous voulions organiser l’afterparty”, entame le gérant. “Nous avons alors commencé à chercher des fournisseurs et à vérifier s’ils pouvaient livrer à temps – ce qui n’était pas évident, avec Rock Werchter à venir. Nous avons travaillé exclusivement avec des fournisseurs belges. Dès que j’ai eu la confirmation, j’ai donné mon accord à Thibaut.”

L’idée était d’offrir une expérience “totale” aux mariés et à leurs invités. “Il fallait que cela ressemble à un vrai club. J’ai fait à Thibaut une proposition à l’avance de ce à quoi la fête ressemblerait. On a ajouté les quelques souhaits qu’il avait encore et nous lui avons montré des images. Il a ensuite approuvé”, raconte Yves Smolders.

Direction Cannes

Les plans approuvés, il fallait encore tout mettre en place dans les temps impartis. “Avec une équipe de 24 personnes, nous nous sommes rendus à Cannes. C’était une sacrée aventure que d’emmener neuf camions de 13 mètres de long sur ces routes sinueuses dans les montagnes au-dessus de Cannes. Une fois sur place, nous n’avions que 48 heures pour tout monter. C’était excitant. Je suis content de l’avoir fait. Nous nous sommes bien amusés. C’était vraiment intense, mais on s’est aussi beaucoup amusé”, sourit le patron. “La fête a duré jusqu’à 5h30 du matin.”

Martin Garrix, élu quatre fois “meilleur DJ de l’année” par “DJ Mag”, a fait danser tout le monde jusqu’au bout de la nuit.