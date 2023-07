Lens ouvre la porte pour Loïs Openda : “Notre projet est de le conserver, mais nous analysons une troisième offre”

Après une saison exceptionnelle, pour sa première en Ligue 1, Loïs Openda a attiré les convoitises de plusieurs clubs, notamment de Leipzig. En conférence de presse, Arnaud Pouille, le Directeur général de Lens, a fait le point sur la situation. “Nous avons reçu une 3e offre pour Loïs Openda et nous sommes en train de l’analyser. Les 2 premières offres ne nécessitaient pas d’analyses. Depuis le départ, concernant Loïs, ce n’était pas de le céder mais de le conserver et qu’il soit là la saison prochaine. Leipzig lui tourne autour et, pour l’instant, le vrai sujet est qu’ils ont leur vue sur un potentiel transfert et nous avons la nôtre qui est très éloignée. Quand vous n’inscrivez pas un joueur sur une liste de départ envisageable, généralement vous ne mettez pas un prix sur ce joueur. Il faut se poser tous les 3 pour se dire que l’on atteint un certain niveau et où il faut être raisonnable. Il y a certainement cette barrière qui existe et où on peut discuter. ”