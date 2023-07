Roméo Lavia est courtisé : deux mastodontes de Premier League se battent pour le Diable rouge !

Malgré tout, le profil du joueur est vivement recherché par les meilleures équipes. À l'heure actuelle, deux équipes se démarquent : Arsenal et Liverpool. Cela peut sembler étonnant lorsque l'on observe les nouvelles recrues des deux clubs. Les Londoniens sont sur le point de dépenser une fortune pour Declan Rice, avec une offre qui s'élève à près de 120 millions d'euros. Tandis que les Reds ont misé sur Alexis Mac Allister (42 millions d'euros) et ont récemment officialisé Dominik Szoboszlai (60 millions).

Pourtant, Mikel Arteta et Jurgen Klopp n'ont pas encore terminé leur marché des transferts. Le premier pourrait voir Thomas Partey partir à la Juventus ou en Arabie Saoudite, tandis que le second doit déjà faire face aux départs d'Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner et Naby Keita de son effectif.

Du coup, les deux entraîneurs cherchent encore à étoffer leur milieu de terrain. Les Gunners ont déjà pris quelques renseignements auprès de l'entourage du joueur. Sans toutefois mettre une offre réelle sur la table. Ce lundi, le bien informé Fabrizio Romano est venu avec d'autres informations. "Depuis lundi, Liverpool est entré dans la course pour Romeo Lavia", déclare-t-il sur Twitter. Cependant, le jeune Belge de 19 ans n'est pas le seul sur leur liste. "Les plans ne changent pas malgré les arrivées de Szoboszlai et Mac Allister. Liverpool reste intéressé par la signature de Lavia. Thuram est également sur la liste."

Le journaliste précise également qu'Arsenal "est toujours intéressé, mais cela dépendra du transfert de Thomas". Enfin, il annonce que, grâce aux enchères, les Saints espèrent désormais obtenir près de 50 millions de livres. Une somme considérable pour un joueur qui n'a disputé qu'une trentaine de matchs cette saison.