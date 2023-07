Voici comment la préparation de Vincent Kompany a surpris toute la Premier League

Depuis début juin, le coach belge a imposé à ses joueurs une première préparation que les médias anglais ont qualifiée de “pré-pré-saison”. “Je pense que nous avons eu assez de vacances”, sourit le Prince.

À lire aussi

Deux mois de vacances ? Pas avec Kompany !

Pas de fainéant chez les Clarets. Les joueurs ont été prévenus qu’ils n’allaient pas pouvoir profiter de deux mois de vacances. À peine la promotion vers la Premier League acquise, Kompany avait déjà préparé son calendrier.

Après leur dernier match début mai, ils ont eu droit à un gros mois de repos. D’abord lors d’un trip de quelques jours aux États-Unis entre équipiers et surtout sans coach VK pour les surveiller. Avant d’avoir quartier libre pour partir en vacances.

Les joueurs ont été invités à revenir sur le terrain dès début juin. Les internationaux n’ont fait qu’un bref passage dans le Lancashire avant de rejoindre leurs sélections. Les autres sont partis dans le sud du Portugal où Burnley s’est installé durant dix jours à The Campus, un immense complexe sportif et hôtelier.

Des vacances ? Pas vraiment, mais Kompany n’a pas non plus infligé un camp militaire à ses joueurs. Le mot d’ordre : personnalisation. “Le temps que nous possédons et que les autres n’ont pas est extrêmement précieux”, a justifié le coach. Il a mêlé activités de team-building (notamment un waterpolo) et préparation physique. Rien d’intensif mais juste assez pour que chacun, à son rythme, puisse être à 100 % physiquement et mentalement au moment du véritable retour sur la pelouse.

Les blessés ont également pris part au voyage au Portugal. C’est notamment le cas de Manuel Benson, touché aux ischios. Le Belge a profité de ce temps pour travailler dans les meilleures conditions et a repris à fond avec le groupe ce lundi.

S’adapter à un niveau supérieur

Kompany leur a laissé une semaine de répit avant de lancer la saison. Un dernier cadeau avant de faire monter la pression. “Je sais que la Premier League sera différente, a-t-il expliqué à The Overlap. Le rythme est plus élevé, tout comme l’intensité et le pressing. ”

Le Premier match de Kompany en Premier League sera face à son Manchester City

L’ancien défenseur reviendra en Premier League le soir du 11 août. À Turf Moore face à son Manchester City. Tout un symbole pour celui qui a quitté les Citizens sur titre en 2019. Un moment spécial pour le fidèle capitaine et disciple tactique de Pep Guardiola. Il sera question de respect entre les deux hommes mais certainement pas de cadeaux. Kompany met tout en place pour réussir. Chaque point comptera lors de la saison à venir. Elle s’apparentera plus que probablement à une lutte pour le maintien pour les Clarets.

Ne pas parler de relégation mais se renforcer

“Si nous ne sommes pas relégués, je dirai avec fierté que nous avons réalisé une grande saison, dit-il. Mais je ne peux pas l’exprimer ainsi. Je veux juste gagner et devenir meilleur.” Trop ambitieux pour se contenter du bas de tableau, Kompany a toutefois affirmé que son équipe “ne prendrait pas 100 points une deuxième année consécutive”.

Le mercato de Kompany pourrait avoir des accents belges

Le rendez-vous est pris dans six semaines pour un vendredi soir aux allures historiques. Mais avec quelle équipe ? Le promu n’a pas encore passé la deuxième sur le marché des transferts. Dara O’Shea, défenseur de West Bromwich Albion, et Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach) sont les seuls renforts de poids enregistrés à ce jour. Avec des indemnités estimées à huit et 15 millions, ils n’ont pas trop troué le budget transferts. Kompany espérait par ailleurs se payer Bart Verbruggen et poussait son club à déposer 20 millions sur la table. Brighton lui a finalement grillé la politesse dans le dossier du gardien d’Anderlecht.

À lire aussi

Beaucoup d’autres rumeurs ont des liens avec la Belgique. Kompany y a fait son shopping avec succès la saison passée et ne compte pas s’arrêter là. Ont été cités : Sergio Gomez (Manchester City, ex-Anderlecht), Georges Mikautadze (Metz, ex-Seraing), Jacob Bruun Larsen (Hoffenheim, ex-Anderlecht), Aster Vranckx (AC Milan) et même Mike Trésor (Genk). Dernière cible en date : Noah Sadiki qu’Anderlecht ne souhaite pas conserver en cas d’offre supérieure à un million. Kompany dispose d’un large budget pour son marché. Il souhaite conserver sa philosophie de jeu et de transfert mais aura besoin d’expérience pour réussir en Premier League.

“Nous devons continuer avec les recettes qui ont fonctionné depuis mon arrivée à Burnley, résume Vince The Prince. Nous devrons trouver un moyen intelligent de nous faire plaisir en Premier League.” Rendez-vous face à Manchester City pour un premier test grandeur nature après un amical face à Genk le 22 juillet.