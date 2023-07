Pourquoi le cas de Romelu Lukaku passionne autant l’Italie

Un bon personnage

Depuis son premier passage à l’Inter (2019-2021), Romelu Lukaku passionne les suiveurs du football italien et surtout les tifosi de l’Inter qui constituent un lectorat très important de la Botte. Le Diable rouge s’est créé une réputation grâce à ses prestations sur le terrain, mais aussi à différents épisodes qui ont façonné son image de joueur clivant. On se souvient évidemment de son coup de sang avec Zlatan Ibrahimovic en 2021, de son interview polémique lorsqu’il était à Chelsea ou plus récemment de son combat contre le racisme. Désormais, le nom de Lukaku fait vendre. Et son amour répété pour l’Inter ne fait que renforcer cette idée.

Une saga attendue

En revenant à l’Inter l’été dernier sous la forme d’un prêt, il était évident que l’avenir de l’attaquant serait suivi durant toute la saison. Sa blessure du début de saison, sa période de méforme puis son retour aux affaires ont à chaque fois été suivis d’élucubrations épisodiques pour créer une vraie saga Lukaku. Les Italiens attendent avec impatience la fin de l’histoire.

Une place de choix

En dehors des compétitions, le mercato anime évidemment toutes les conversations sur les terrasses de Lombardie. Et hormis les dossiers des départs de Marcelo Brozovic de l’Inter, de Sandro Tonali du Milan AC, de l’arrivée de Marcus Thuram à l’Inter ou du transfert de Davide Frattesi, les journaux milanais n’ont pas grand-chose d’autre à se mettre sous la dent en ce début d’été. La saga Lukaku permet par ailleurs de tenir les lecteurs en haleine dans la durée.

Un scénario idéal

Une bonne saga n’existe pas sans quelques retournements de situation. Ceux-ci ont créé une véritable bataille de surenchères de scoops entre les différents quotidiens italiens. Même si les idées et la volonté du joueur sont claires depuis le début, les projections ont évolué durant tout le mois de juin. Vu l’arrivée de Mauricio Pochettino à Chelsea, on a d’abord évoqué l’hypothèse d’un retour à Chelsea. Est ensuite venue la rumeur l’envoyant au Milan AC pour également attiser l’intérêt des fans rossoneri. Puis l’offre mirobolante d’Arabie saoudite qu’il aurait refusée. Le tout au milieu des négociations de la direction de l’Inter.

Une fin heureuse

Actuellement en vacances avec son frère Jordan, Romelu Lukaku suit l’évolution des discussions entre l’Inter et Chelsea via son agent. Le joueur espère débuter la présaison le 13 juillet prochain à Abbiano, le camp d’entraîneur nerazzurri, mais il doit d’abord espérer une fin heureuse. La vente de Brozovic à Al-Nassr permettra à Beppe Marotta d’accélérer les manœuvres auprès de Chelsea à qui il devrait d’abord proposer un prêt avec une obligation d’achat à minimum 30 millions d’euros. Les Blues débuteront alors les négociations pour que l’offre de l’Inter se rapproche davantage de celle d’Arabie saoudite. À savoir 50 millions d’euros.