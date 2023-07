Le grand saut pour Openda : Leipzig est à Lens pour tenter de finaliser le transfert record !

À lire aussi

Un montant… pas tellement dissuasif pour le RB Leipzig. Alors que les Sang et or pensaient que leurs homologues allemands allaient lâcher l’affaire, Bild et Sky Germany annoncent que les dirigeants du club RedBull sont en France depuis hier. Objectif : finaliser le transfert sortant le plus cher de l’histoire du RC Lens. Un “titre” encore détenu par Cheick Doucouré, parti l’an dernier pour 25 millions d’euros.

À lire aussi

Avec un contrat bétonné jusqu’en 2027 dans les corons lensois, le joueur formé en partie à Bruges n’est pas en position de force. La direction lensoise le sait pertinemment bien. Après trois offres analysées et refusées, la dernière en date pourrait faire craquer le dernier deuxième de Ligue 1. Les Allemands ont formulé une proposition de 43 millions d’euros plus des bonus. Un montant difficile à refuser pour un élément recruté 12 millions d’euros voici un an. “Quand vous n’inscrivez pas un joueur sur une liste de transfert souhaité ou envisagé, généralement vous ne mettez pas de prix”, avait commencé Arnaud Pouille, le directeur sportif des Nordistes. “On ne veut pas faire du trading mais parfois il faut juste être raisonnable.” Avec cette dernière offre, la raison aurait pris le dessus sur les sentiments.

À lire aussi

Une vraie affaire financière donc… mais une vraie perte sportive. Car dans le même temps, Lens s’apprête à perdre Seko Fofana, son capitaine, pour l’Arabie Saoudite. Franck Haise perdrait donc coup sur coup son meilleur joueur et son buteur providentiel. Un vrai coup dur.

Bild assure que Loïs Openda s’est déjà entendu pour un contrat portant jusqu’en 2028. En plus d’une belle revalorisation salariale, le Liégeois continuerait sa folle ascension. Mais il aurait une très lourde tâche sur les épaules : remplacer Christopher Nkunku, parti à Chelsea pour 65 millions d’euros. De son côté, le joueur n’a jamais fait de mystère sur ses envies. “Je pense que Leipzig peut être un beau club qui va m’aider à pouvoir franchir une étape dans ma carrière en termes d’ambition. C’est une équipe qui peut m’emmener au plus haut niveau”, confiait l’intéressé à RTL Belgique.

S’il y parvient, celui qui n’a pas brillé à l’Euro U21 entrerait dans une nouvelle dimension. Et il aurait des arguments un peu plus pour contester l’hégémonie de Romelu Lukaku sur le front de l’attaque de la Belgique. Un programme chargé mais à la hauteur de ses hautes ambitions.