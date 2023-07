Le PSV est clair avec Johan Bakayoko : il n’est pas à vendre, sauf si…

Forcément, l’ailier a vu sa cote et sa valeur marchande exploser ces derniers mois. Au point d’intéresser de nombreuses grandes écuries européennes. Selon nos informations, des clubs de Premier League, de Liga, de Serie A, de Bundesliga et de Ligue 1 se sont renseignés pour le joueur qui a fêté ses 20 ans en avril dernier. Hormis le PSG qui a tenté le coup en janvier dernier avec une proposition à 15 millions d’euros refusée dans la foulée par le PSV, aucune offre n’a toutefois été formulée jusqu’à présent même si Leipzig réfléchit sérieusement à se positionner.

Les différents clubs concernés doivent toutefois savoir qu’ils devront se montrer très convaincants. Il y a deux mois, le PSV a en effet expliqué à Johan Bakayoko qu’il serait considéré comme un cadre de l’équipe pour la saison à venir et qu’il pourrait ensuite obtenir un bon de sortie pour l’été 2024 en cas de belle opportunité, même si son contrat (prolongé en février dernier) court jusqu’en 2026.

Le PSV a fixé un prix

Dans l’esprit du club d’Eredivisie, le Diable rouge évalué à 10 millions d’euros (selon Transfermarkt) n’est donc pas à vendre cet été. Sauf en cas d’offre avoisinant les 35 millions d’euros que le club ne pourrait pas refuser, toujours selon nos informations. Régi par un Conseil de surveillance financier qui contraint presque la direction sportive à céder sans condition à des propositions de ce genre, le PSV ne serait en effet pas en position économique de décliner une telle offre. On l’a vu l’hiver dernier avec les transferts de Cody Gakpo et Noni Madueke, respectivement vendus à Liverpool et Chelsea contre 42 et 35 millions d’euros, alors que le club comptait sur eux dans la lutte pour le titre.

Un autre élément pourrait toutefois chambouler les plans du PSV et contenter l’un des clubs intéressés. Absent de la Ligue des champions depuis 2018, le deuxième du dernier championnat néerlandais compte sur sa présence au 3e tour des qualifications pour retrouver la compétition et la manne financière qui va avec. Il faudra pour cela passer deux tours de qualification (tirage au sort le 24 juillet). En cas d’échec (matchs les 8 et 15 août, puis les 22 et 29 août), le club pourrait finalement décider d’accepter une offre inférieure pour Bakayoko en fin de mercato.

En parallèle, le PSV semble en tout cas déjà anticiper ce plan B puisque des négociations ont débuté avec Troyes afin d’obtenir à nouveau le prêt de son ailier droit Savio, qui faisait partie du groupe la saison dernière. Le recrutement de Noa Lang – capable d’évoluer à droite – et la présence d’Anwar El Ghazi permettraient ainsi de compenser le départ du Diable rouge.

Dernier élément à prendre en compte – et pas des moindres : les souhaits du joueur. Avec pour objectif de disputer l’Euro 2024, Johan Bakayoko doit prendre en compte les risques d’un changement de club à quelques mois du tournoi. Il pourrait donc décider d’attendre l’été 2024, comme l’ont notamment imaginé le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen qui ne comptaient pas se positionner cet été.