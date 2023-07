La folle rumeur mercato du jour : le PSG s’intéresserait à… Romelu Lukaku !

Les Blues veulent 45 millions tandis que les Milanais devraient formuler une offre comprise entre 30 et 35. Un accord est encore loin d’être trouvé et personne ne semble vouloir se faire de cadeau dans ce jeu de poker menteur. Se pose donc une question qui doit faire peur au Diable rouge : quel sera son avenir si les deux clubs rompent les négociations ? Dans le clan belge, on refuse d’envisager le pire. Mais pas dans les médias italiens !

À lire aussi

Depuis plusieurs jours, le Corriere dello sport annonce un intérêt de la Juventus pour l’attaquant. “Le sentiment est que cette semaine pourrait donner une orientation décisive sur la façon dont le transfert se terminera”, assure même le quotidien aujourd’hui. Sauf qu’il donne une information un peu différente ce mardi : il y aurait un nouveau prétendant dans la course. “En Angleterre, on commence à murmurer qu’une troisième écurie allait entrer en jeu. Un club capable de faire sauter la banque. Il s’agit bien évidemment du PSG.”

Cependant, on est encore très loin d’une potentielle offre. “Pour l’instant, il n’y a pas encore de mouvements concrets de la part de Paris. Mais il faut trouver un attaquant pour satisfaire Luis Enrique.” Des informations à prendre au second degré. Du moins à ce stade des négociations. D’autant plus que le grand rival, la Gazzetta dello Sport, a déjà juré que la Juventus n’était pas entrée dans la danse pour Lukaku. Et que le joueur ne jure que par l’Inter Milan.

À lire aussi

Selon d’autres sources italiennes, les Parisiens viseraient surtout Dusan Vlahovic, le numéro neuf du Piémont. L’attaquant plaît au technicien espagnol et la Juve a besoin d’argent suite à ses déboires avec la justice et sa mauvaise saison dernière. Ce transfert pourrait entraîner un jeu de chaises musicales en Italie. La Juve aurait besoin d’un remplaçant au Serbe… et le nom de Lukaku reviendra certainement sur le tapis. Qu’importent les désirs du joueur qui a déjà refusé une offre démentielle d’Arabie Saoudite. Une chose est certaine : le dossier est encore loin d’être bouclé et les rumeurs vont encore être nombreuses.