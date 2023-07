Loïs Openda a obtenu gain de cause : le Diable rouge va signer à Leipzig !

”L’attaquant du RC Lens est attendu cette semaine à Leipzig pour passer des examens médicaux. Après quoi, Lois Openda devrait apposer sa signature sur le contrat de cinq ans négocié jusqu’au 30 juin 2028”, poursuit Kicker. Lentement, mais sûrement, les deux clans sont donc parvenus à trouver un terrain d’entente. Tandis que le joueur avait déjà un accord avec Max Eberl, le directeur sportif du RBL depuis plusieurs semaines.

Des négociations difficiles

La première offre officielle pour le joueur était évaluée à 30 millions. Petit à petit, ils sont parvenus à un accord. Même si le RC Lens a dû se résigner, cela reste un très beau coup financier. Les Sang et Or avaient transféré le numéro neuf en provenance de Bruges pour 12 millions d’euros il y a à peine un an.

Dans le club RedBull, Loïs Openda aura la lourde tâche de remplacer Christopher Nkunku, parti monnayer son talent du côté de Chelsea. “Les attentes envers Openda, dont le style de jeu rectiligne rappelle davantage Timo Werner que Nkunku, sont donc très élevées”, ajoutent nos confrères.

Grâce à ce transfert, Loïs Openda entre dans une nouvelle dimension. Avec un objectif avoué : augmenter la concurrence avec Romelu Lukaku chez les Diables rouges. Un transfert qui doit donc rendre la tâche de Domenico Tedesco encore un peu plus difficile.