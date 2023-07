Détente, famille et fiesta : les Diables rouges ont bien profité de leurs vacances bien méritées !

Du rêve pour Thibaut Courtois

Strass et paillettes pour Thibaut Courtois ! Alors qu’une rumeur farfelue l’envoyait au PSG (à prendre avec plus que des pincettes), la Pieuvre s’est mariée avec Mishel Gerzig. Un mariage grandeur nature sur les hauteurs de Cannes qui a fait le tour des médias. Les deux tourtereaux ont ensuite choisi Ibiza comme première étape pour leur voyage de noce. De quoi leur laisser le temps de faire la fête à la discothèque en plein air Ushuaïa. Ils sont ensuite partis du côté de Bora Bora. Du bon temps avant la reprise avec son club… et les Diables rouges ? La sélection en septembre sera déterminante pour l’avenir de sa sélection.

La famille pour beaucoup

D’habitude très réservé sur ses vacances et sur sa vie privée de façon générale, Romelu Lukaku s’est montré plutôt ouvert. Il a posté plusieurs photos de lui en travaillant du côté de la Sardaigne. On découvre aussi le côté papa poule du bonhomme avec des clichés de ses enfants. En bon père de famille, il prend toujours le soin de flouter ou de ne pas montrer le visage de chacun d’entre eux pour garder une certaine intimité. Sur les photos, on le voit aussi travaillé d’arrache-pied avec son frère Jordan. Avec un objectif avoué pour cet été : obtenir son transfert définitif à l’Inter Milan.

À lire aussi

Le capitaine officiel des Diables, Kevin De Bruyne, a d’abord fait un petit détour du côté de la France entre amis. On l’a notamment aperçu avec Virgil Van Dijk faire la fête dans un restaurant. Quelques jours après, sa famille l’a rejoint, notamment du côté de la Grèce où il a profité de sa femme et de ses enfants. Enfin, il a fait un petit détour à Ibiza pour fêter son grand ami et défenseur de Liverpool et Nathan Aké entre autres.

Même s’il a arrêté définitivement sa carrière, Axel Witsel reste dans le coeur des supporters belges. Après une longue saison à l’Atletico Madrid, il a pris la direction de Vegas avec son épouse Rafaëlla. Ils ont pu profiter des beaux jours avec des amis et la famille. On les voit notamment faire du kayak et découvrir Beverly Hills et Hollywood.

Plus discret sur sa vie privée, il n’y a pas de photo de Thomas Meunier et sa petite famille en vacances. Mais il est parti en Espagne avec sa femme Deborah et leurs trois enfants du côté de Marbella. Ils sont ensuite partis du côté de Gibraltar.

Toujours pas appelé sous Tedesco, Dries Mertens est retourné à Naples, sa ville de coeur avec son épouse Kat Kerkhofs et son petit Ciro. En juin, ils ont profité de la tranquillité de l’île avant l’arrivée massive des touristes.

Avant la reprise fin juin, Toby Alderweireld avait récupéré tranquillement en Italie, à Rome, juste après avoir bien fêté son titre de champion du côté de Tomorrowland.

Insaisissable sur le terrain, Jeremy Doku s’est permis de vivre le rêve à l’américaine. Le feu follet est parti du côté de New York… avant de peut-être vivre le grand frisson d’un nouveau transfert.

Du côté d’Ibiza, Arthur Theate a croisé la route du champion du monde de cyclisme Remco Evenepoel. Ils ont pris la pose sur un cliché partagé par le Diable rouge sur son Instagram. Les deux sportifs se sont connus en U16 et U17 lorsqu’Evenepoel jouait encore au football.