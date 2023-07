Julian Duranville continue d’impressionner : quel sera son rôle cette saison à Dortmund ?

Monté à la pause, le jeune ailier de 17 ans a apporté sa vitesse et sa percussion pour dynamiter la défense adverse. Avec davantage d’égoïsme, il aurait même pu marquer son premier but pour l’équipe A du BVB. À défaut, il a préféré offrir le ballon du 0-5 à Paul-Philipp Besong. “J’avais vraiment hâte de jouer contre le petit Duranville, a confié Patrick Franke, le défenseur adverse, au Westfälischer Anzeiger. Il est extrêmement rapide, fait des mouvements vraiment déroutants et a une bonne technique. Je pense qu’il sera toujours agréable à regarder avec le maillot noir et jaune.”

Le joueur formé à Anderlecht a aussi impressionné les suiveurs de Dortmund. “Il nous avait déjà beaucoup impressionnés lors du match contre Mayence (NdlR : en fin de saison dernière) et a également montré son talent mercredi, nous confie Dirk Krampe, journaliste au Ruhr Nachrichten. Bien sûr, ce n’était qu’un match de préparation contre une équipe de D5, mais on peut déjà voir son grand talent : il est très rapide et très agile avec le ballon au pied.”

Dans son effectif, Edin Terzic possède cependant d’autres très bons ailiers qu’il sera difficile de bousculer dans son 4-3-3 : Adeyemi, Mallen ou Bynoe-Gittens. “Il y a aussi d’autres joueurs qui peuvent dépanner sur les côtés : Reus, Reyna, Brandt et peut-être Moukoko, poursuit Dirk Krampe. La concurrence est donc grande. Je pense que Terzic l’utilisera depuis le banc. Mais selon la situation de jeu, il n’hésitera pas à le lancer. Terzic a définitivement une haute opinion de lui, sinon il ne l’aurait pas lancé contre Mayence.”

Arrivé l’hiver dernier d’Anderlecht contre 8,5 millions d’euros mais blessé durant plusieurs mois, Duranville utilisera donc cette première vraie saison pour confirmer son talent, petit à petit. “Bien sûr, il doit encore apprendre et s’améliorer dans tous les domaines, notamment physiquement. Il sera également intéressant de voir comment il pourra tenir le coup lorsque les adversaires le connaîtront mieux. C’était son gros avantage contre Mayence : les adversaires ne savaient même pas comment il joue et se déplace.”