Le chantier qui attend Loïs Openda au RB Leizpig

Le départ du directeur technique Christopher Vivel pour Chelsea a été compensé par Max Eberl arrivé en décembre dernier mais déjà dans le viseur du Bayern. Mais le principal chantier de l’été se trouve sur le terrain. Avec une colonne vertébrale à reconstruire. Trois titulaires en puissance sont déjà partis : respectivement meilleur buteur et meilleur passeur de la saison passée Christopher Nkunku et Dominik Szoboszlai ont rapporté gros en signant à Chelsea (60 millions) et à Liverpool (70 millions) quand le milieu à tout faire Konrad Laimer a rallié libre le Bayern. Deux autres cadres vont suivre, le latéral gauche Marcel Halstenberg en route pour Hanovre mais la grande affaire du moment reste Josko Gvardiol qui est attendu à Manchester City dans une probable vente à trois chiffres. De quoi confirmer la faculté du club allemand à valoriser des profils qu’il a fait grandir.

Dans ce nouveau cycle qui s’annonce, s’il n’est heureusement pas seul à arriver, Loïs Openda est amené à jouer un rôle central vu l’investissement consenti sur celui qui va voir son salaire mensuel brut passer à 400 000 euros selon L’équipe. Défensivement, Leipzig espère pouvoir refaire le coup de la paire Upamecano – Konaté avec l’arrivée déjà acquise du très grand (1,96m) et très jeune (18 ans) El Chadaille Bisthiabu acheté 20 millions (bonus inclus) au Paris SG quand le Lyonnais Castello Lukeba est toujours pisté.

Remplacer Nkunku

Au milieu, deux internationaux autrichiens qu’il a affrontés en juin dernier l’ont précédé. Nicolas Seilwald, venu de Salzbourg (20 millions) a un profil plus défensif que le polyvalent Christoph Baumgartner acheté 24 millions à Hoffenheim pour succéder à Laimer.

Openda est attendu pour pallier le vide laissé par Christopher Nkunku. Les 47 buts et 43 passes décisives du Français en 119 apparitions lors des quatre derniers championnats suffissent à appréhender le vide laissé dans un secteur offensif uniquement peuplé d’internationaux.

L’Allemand Timo Werner et le Portugais André Silva ont affiché leur irrégularité comme le Danois Yussuf Poulsen quand le Norvégien et ancien Gantois Alexander Sorloth ne devrait être que de passage. Le Diable va incarner cette nécessité de régénérer une attaque où il va côtoyer deux autres profils puisque Liverpool a prêté le créatif Fabio Carvalho quand le Slovène Benjamin Sesko, avec son gabarit (1,95m), se présente plus comme un pivot dans une équipe qui a terminé la saison en 4-4-2. Un système qu’Openda qui a évolué à Lens seul en pointe avec deux milieux offensifs pour le soutenir va devoir assimiler.