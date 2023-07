Mbappé, Haaland, Bellingham, Thomas Meunier a côtoyé les prodiges du football mondial et nous en fait le portrait

Meunier et Bellingham ©Orange Pictures

Jude Bellingham, équipier à Dortmund et récemment transféré au Real Madrid

“Des trois, je me sens plus proche d’un Jude Bellingham. Il a plus mon approche du football. J’aime sa mentalité, le fait qu’il soit borné, qu’il puisse se prendre la tête avec l’entraîneur pour une décision bancale de l’arbitre. C’est un mec qui a faim. Je me retrouve un peu dans son caractère, dans sa personnalité. Il ne calcule pas. ”

Meunier et Haaland ©Witters

Erling Haaland, équipier à Dortmund, récemment gagnant de la Champions League avec Manchester City

“Erling Haaland, c’est différent. Il a une personnalité assez atypique. C’est un attaquant. Il ne doit pas travailler comme Jude. Haaland, tu peux ne pas le voir pendant un match puis il te met un ciseau. Erling est un gros professionnel. Il prend énormément soin de lui. Il est très mature pour son âge. J’ai croisé beaucoup de jeunes qui n’avaient pas conscience de leur chance. Il est très terre à terre. ”

Meunier et Mbappé ©FEP / Panoramic

Kylian Mbappé, équipier au PSG et champion du monde en 2018

“Kylian Mbappé est juste un surdoué. C’est le plus doué des trois. Et c’est pour cela que je me réjouis d’un jour le voir en Premier League. Pas en Liga. Si tu es le meilleur joueur de ton équipe, c’est en Premier League que tu dois aller. Le Real Madrid est la meilleure équipe mais les meilleurs joueurs sont en Angleterre. La Premier League te permet d’affirmer que tu es le meilleur. ”