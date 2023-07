Thomas Meunier est notre invité du samedi: “Non, je ne reviens pas à Bruges”

Le nom du Diable rouge a été cité en Belgique en début de semaine. Une rumeur niée instantanément et qui lui a donné l’envie de faire le point sur son avenir à un moment charnière de sa carrière.

Je commence sans détour : revenez-vous à Bruges ?

“Non, pas du tout (rires). C’est bien que vous me posiez la question car le jour où cette fausse nouvelle est sortie, tout le monde m’a contacté pour savoir si c’était vrai. C’est un coup de bluff immense de celui qui a sorti ça. Il avait même listé les détails du deal supposé. J« Je pense déjà que le Borussia ne me mettrait pas des bâtons dans les roues si j'abordais le club avec un désir de changement.e me suis demandé comment on pouvait mentir comme ça. Je n’ai d’ailleurs jamais eu le moindre coup de fil de Bruges. ”

Avez-vous en tête l’idée de revenir en Belgique cet été ?

“Je n’y ai jamais pensé. J’ai 31 ans, j’ai des choses à vivre à l’étranger. L’objectif n’a jamais été de revenir d’ici peu en Belgique. S’il y a un club dans lequel je pourrais revenir un jour, c’est le Club. ”

guillement Si je reviens un jour en Pro League, ce ne sera pas pour signer des autographes."

C’est donc une option à plus long terme ?

“Oui mais le championnat belge n’est pas une maison de retraite. Je veux revenir pour être performant, pas pour signer des autographes. Mais ce n’est pas ma priorité pour maintenant. ”

Il vous reste un an de contrat et tout semble indiquer que vous allez quitter Dortmund…

"Le Borussia collaborera si un club est intéressé par un transfert. Si je ne trouve pas mieux que Dortmund, je ne vais pas partir pour le plaisir. Le club le sait et ce n’est pas conflictuel.”

Si vous trouvez un challenge avec les mêmes conditions financières, le même salaire et que le club paie le prix réclamé par Dortmund, partez-vous ?

“Je ne suis même pas certain. Personne ne se sent mal à l’aise d’être ici. Au PSG, je n’ai été écarté que lorsque j’ai refusé leur proposition de contrat qui était inférieure à ce que j’avais avant. Et je trouvais cela normal qu’il le fasse mais j’ai eu l’embarras du choix sur ma future destination. Je pourrais être dans la même situation ici. ”

Voulez-vous en arriver là ?

“Non, je n’en ai pas envie. On verra comment ça évolue. L’Angleterre, par exemple, bouge souvent en fin de mercato. La France, la Belgique, l’Allemagne, j’ai déjà fait. L’Espagne, l’Italie ou le Portugal pourraient me tenter.”

guillement Je pourrais tenter un challenge improbable et diviser mon salaire par deux."

Mais dans ces trois championnats, seuls des clubs du top peuvent vous payer…

“Oui mais je pourrais tenter un challenge improbable. ”

Dans quel sens ?

“Je pourrais aller, par exemple, dans un club de Liga pour la moitié de mon salaire. Tant que le défi me plaît, je peux accepter de moins gagner ma vie. Ce que j’aime, c’est être sur le terrain. Je pense aussi à l’Euro qui arrive en fin de saison. ”

Donc à vous entendre, vous n’irez pas en Arabie saoudite…

(il souffle) “Franchement, quand je vois les montants qu’ils proposent… Je peux comprendre, d'un point de vue purement économique, pourquoi des joueurs se posent la question. ”

OK, alors disons que vous prenez 15 millions par an…

“Comme je l'ai dit, je cherche avant tout un projet sportif mais j’y réfléchirai. Honnêtement. Car l’Arabie saoudite a un projet plus construit que ce qu’on a vu en Chine. Jouer dans une équipe avec Kanté, Jota et Benzema, c’est pas mal. Al-Ittihad pour le moment, ça vaut un top 5 allemand. Ce n’est pas aller à Shenzhen avec deux Brésiliens et un Mexicain qui viennent de D2. C’est un autre niveau. ”

La Premier League a toujours été un de vos objectifs. Est-ce toujours le cas ?

“Oui c’est toujours une ambition et j’ai déjà eu des contacts avec des clubs. Mais je n’ai pas envie de signer en Premier League pour gagner quatre matchs. Je veux que mon passage reste un souvenir impérissable. ”

Avez-vous fait le tour de la question à Dortmund ?

“Je n’ai pas vécu l’aventure que j’aurais voulu vivre. Nous aurions pu être champions l'année dernière. Mais je reste un peu sur ma faim. C’est aussi pour cela que je resterais un an de plus avec plaisir en jouant le jeu à fond. ”

Et si vous refaites une saison presque blanche ?

“Ça non. Si la situation reste similaire et que rien ne se décante, il faudra avoir une bonne discussion. Nous sommes dans une situation contractuelle particulière et à ce moment-là un départ serait dans l'intérêt de tout le monde. C’est la première fois de ma carrière que je ne suis pas en position de force. ”

Comment avez-vous vécu votre changement de statut ?

“Je me retrouvais plus dans le style de Marco Rose qui me faisait penser à un jeune Michel Preud’homme dans sa ligne de conduite, sa façon de voir le foot. J’ai tout joué avec lui. Puis, Edin Terdzic est revenu. J’ai joué tout jusqu’à ma fracture de la pommette en septembre et je ne suis plus jamais revenu. Il ne change pas une équipe qui gagne. Et tout fonctionnait donc je ne pouvais pas lui donner tort ou lui reprocher quoi que ce soit.”

Vous avez aussi connu plus de blessures qu’à l’habitude…

“Je suis comme une voiture, je dois rouler. Si tu me laisses deux semaines au garage, tu dois changer de batterie, ça grince un peu, il faut refaire la géométrie. J’ai besoin de deux matchs par semaine pour être bien. ”

C’était la saison la plus difficile de votre carrière ?

“Depuis le premier janvier jusqu’à maintenant oui. Car si je n'avais pas joué en réserve, j’aurais eu 25 minutes de jeu en six mois. ”

guillement Je suis parmi les meilleurs de l’équipe dans les tests physiques."

Physiquement, vous en êtes où

“Je suis parmi les meilleurs de l’équipe dans les tests de lactate qui jugent notre résistance à l’effort. J’ai bossé dur en vacances. Ma femme en avait limite plein le cul de me voir partir à la salle. Je peux signer dans n’importe quel club, j’aurai les meilleurs tests. Cela prouve que je suis toujours motivé. ”

Votre situation vous a-t-elle aidé à relativiser la perte du titre à la dernière journée de championnat ?

“Non. J’étais dégoûté. J’étais en tribune, à un moment donné Cologne marque en fin de match contre le Bayern et notre speaker gueule (il l’imite en allemand) : but à Cologne ! À ce moment-là on était champions. un membre du staff me dit de venir au vestiaire, que le champagne était prêt. Le temps que je fasse le tour, le Bayern avait marqué et c’était terminé. J’étais dépité. Comme si j’étais sur le terrain. ”