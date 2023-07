Les Belges à l'étranger - Vanzeir (NY Red Bulls), Benteke (DC United) et Ndenbe (Kansas City) battus en MLS

Dante Vanzeir, Christian Benteke et Logan Ndenbe ont tous connu la défaite, samedi, dans le championnat nord-américain de football, la Major League Soccer (MLS). Vanzeir et les New York Red Bulls se sont inclinés sur le terrain du Real Salt Lake (3-1), Benteke et DC United ont perdu contre New England Revolution (4-0), et le Sporting Kansas City de Ndenbe a été battu par Austin (2-1).