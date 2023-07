Christian Benteke, invité à la Maison Blanche, discute avec Joe Biden : “Le sport nous unit par-delà les origines et les frontières”

C’est justement à l’occasion du All-Star game tenu dans la capitale des Etats-Unis, mais aussi lors du lancement de la Coupe du monde des dames, que le couple présidentiel a organisé un petit événement à la Maison Blanche, des enfants ayant la permission de jouer sur la pelouse en compagnie de Jill Biden et de joueurs pros de différents clubs, dont le Diable rouge. Le président Joe Biden est arrivé un peu plus tard, mais a pris le temps de discuter avec les joueurs pros, dont Christian Benteke. “Quand nous travaillons ensemble pour marquer ce but ou encourager notre équipe, le sport nous unit par-delà les origines et les frontières”, assure Jill Biden.

Joe Biden a salué les troupes, dont Christian Benteke. ©AFP or licensors