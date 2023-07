La DH a suivi la préparation d'un Diable rouge : “On ne peut plus se contenter du programme du club” (PHOTOS + VIDÉO)

Mais qu’importe. Johan Bakayoko et Cyril Ngonge, les deux joueurs que nous suivons, ne sont pas venus pour le confort. Ils peuvent en revanche compter sur des séances physiques de grande qualité, préparées par Ronald Kabeya, leur coach fétiche. “En rentrant de mes vacances à Ibiza, j’ai tout de suite repris l’entraînement avec Ronald. Je n’ai même plus besoin de l’appeler. Il sait qu’il faut me réserver une place chaque été”, sourit Cyril Ngonge. “C’est devenu une habitude depuis des années”, ajoute Johan Bakayoko.

La séance de 90 minutes de Cyril Ngonge est concentrée sur des exercices de cardio, alors que Johan Bakayoko alterne des exercices avec ballon. “Je leur prépare des petits circuits pour que ça soit autre chose que de la course pure, détaille Ronald Kabeya. On monte ensuite en intensité au fur et à mesure de la semaine. Je garde cette formule depuis plusieurs années parce que j’ai pu constater que ça payait.”

Même si une vraie amitié s’est construite au fil des années, chaque joueur est conscient qu’il sera mis à rude épreuve par le préparateur. “Il sait exactement ce qui est bon pour moi donc il prépare des exercices en adéquation avec les besoins, commente Johan Bakayoko. Parfois c’est dur, mais ce n’est pas son problème. (rires) Le plus important pour lui, c’est que ça soit bon pour son joueur.”

”Faire de l’extra – surtout avec un coach individuel qui te connaît bien – c’est très important, insiste Cyril Ngonge. Cela permet de ne pas arriver à nu pour la présaison en club. Et ça fait aussi toujours du bien de se lâcher et de se défouler après les vacances, parce que le terrain ça me manque dès que je n’y suis plus. Le club m’a aussi donné un programme à suivre et je combine les deux. Parfois, je vais courir tôt le matin puis j’enchaîne avec deux autres séances ici.”

L’objectif principal de chaque joueur est le même : remettre la machine en route puis se renforcer musculairement pour prendre un avantage sur la concurrence. “C’est du boulot, mais je suis plus fit que les autres quand j’arrive au club et ça me permet d’être plus rapidement dans le bain qu’eux, assure l’attaquant de l’Hellas Verone. Lorsqu’ils voient les photos et les vidéos que je poste sur Instagram, certains sont impressionnés et trouvent ça courageux parce que ce n’est pas envisageable pour eux de ne pas profiter pleinement de leurs vacances tranquillement.”

Pourtant, force est de constater que le travail paye. Tôt ou tard. “Les joueurs qui font une préparation personnelle comme ça, ils ne sont jamais dans le rouge au cours de leur saison, promet Ronald Kabeya. Leur corps a été préparé aux efforts. Oui, ils seront fatigués, mais ils ne seront jamais cramés. J’ai aussi rarement eu un joueur qui s’est blessé en présaison. On effectue un vrai travail de fond.”

Ronald Kabeya n’est évidemment pas le seul préparateur physique actif avec des footballeurs professionnels en Belgique. Le métier est même en pleine bourre depuis plusieurs saisons. “C’est devenu une mode. On ne peut plus se contenter du programme du club parce qu’il faut se démarquer des autres. Certains vont même en vacances avec leur préparateur. Mais il y a deux types de préparation : celle qui a été effectuée correctement et sérieusement, et celle qui a juste servi à mettre des photos sur les réseaux sociaux. Pour différencier les deux, il suffit de regarder le joueur sur le terrain. On verra tout de suite celui qui est bien préparé et celui qui ne l’est pas.”

La rencontre Bakayoko – Lavia

Pour Kabeya, les choses sérieuses ont débuté il y a sept ans… avec Johan Bakayoko et Roméo Lavia, ses deux premiers “clients”. “Johan avait 13 ans à l’époque. Il m’a contacté lui-même sur Instagram parce qu’il avait vu certaines de mes vidéos. On s’est donc donné rendez-vous et nous sommes allés en métro jusqu’à un petit terrain d’Anderlecht. Et ce jour-là, c’était aussi ma première séance avec Roméo Lavia. Johan était encore à Malines et Roméo était à Anderlecht, donc ils ne se connaissent pas du tout avant. Ils se sont connus grâce à moi en réalité.”

Rapidement devenus amis, les deux jeunes Diables rouges sont devenus la vitrine de Ronald Kabeya. “Au fur et à mesure, j’ai reçu d’autres demandes de joueurs grâce aux réseaux sociaux mais surtout aux résultats visibles chez Roméo et Johan. Ils m’ont énormément apporté parce que ce sont eux qui montraient leurs qualités chaque semaine sur le terrain. Et ça m’a apporté du crédit.”

Aujourd’hui, le Bruxellois s’occupe de la préparation d’une vingtaine de joueurs pros : Roméo Lavia, Johan Bakayoko, Jérémy Doku, Eliot Matazo, Cyril Ngonge, Kilian Sardella, Mario Stroeykens, Noah Sadiki, Frank Boya ou encore Mike Trésor. Il s'est même occupé exceptionnellement de l'international anglais Jadon Sancho l'été dernier à Los Angeles. “Cette année, j’ai commencé les séances dès la fin du mois de mai parce que les joueurs d’Anderlecht dont je m’occupe ont fini beaucoup plus tôt. J’avais donc déjà Kilian Sardella, Noah Sadiki ou Mario Stroeykens qui préparaient la nouvelle saison, alors que les autres n’avaient pas encore terminé la précédente.”

Un suivi toute la saison

Les autres se sont ensuite succédé durant toute la première partie de l’été. Avec souvent une séance en extérieur le matin et une autre en salle le soir. “Tous ces joueurs, c’est comme une petite famille. On se connaît tous et on se motive entre nous parce qu’on voit les autres travailler, et vice-versa”, témoigne Johan Bakayoko qui est allé encore plus loin dans la collaboration avec Ronald Kabeya. “Depuis la saison dernière, je vais chaque semaine là-bas à Eindhoven pour préparer son match du week-end”, détaille le coach sportif.

Il a toutefois fallu bousculer les codes au PSV. “Au début, j’admets que c’était un peu difficile. Mais à partir du moment où le joueur performe, le club est forcément content. Donc le contact s’est amélioré. Et puis, j’essaye toujours d’ajuster notre travail à deux avec ce qu’il fait en club. Je ne vais jamais le charger avec une grosse séance le soir alors qu’il en a déjà eu une autre en journée.”

”La base, c’est une bonne préparation, reprend l’ailier du PSV qui oriente beaucoup son jeu sur son explosivité. Ça te permet aussi de tenir sur la longueur durant toute une saison. Dans mon cas, j’ai la chance d’être suivi par Ronald durant la saison donc on travaille les points faibles sur le côté. Et c’est probablement pour ça que tout va bien physiquement pour moi actuellement.”

Avec un grand sourire, Ronald Kabeya confirme : “On a vu les résultats : il a fini avec les Diables rouges et il n’a connu aucune blessure. Mais c’est grâce à sa détermination. C’est un vrai travailleur qui ne laisse rien au hasard.”

Même s’il n’en est qu’au début de sa carrière, celui qui est courtisé par de nombreux grands clubs européens (Leipzig, Dortmund, Milan AC, PSG…) a en effet choisi de s’entourer de manière optimale. En plus de ses deux agents et son préparateur physique, il a remis sa carrière entre les mains d’un coach en performance qui se charge aussi de son coaching mental, d’un kiné personnel et même d’un chef cuisto qui lui élabore des plats sur mesure. “Plus forte est mon équipe, plus fort je serai”, sourit le joueur.

Et plus heureux est le préparateur. “Sincèrement, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Surtout avec Johan et Roméo. Ils sortent de leur première saison professionnelle et ils ont tous les deux crevé l’écran. En fait, ce sont les sept années de boulot effectuées avec eux qui ont permis d’arriver là, pense celui qui pourra bientôt reprendre ses bonnes habitudes chaque week-end dès que la saison aura repris. Je suis comme un enfant quand je les vois jouer. Mes yeux brillent vraiment lorsque je les regarde à la télé. Je les considère tous comme mes petits frères et je prends la responsabilité quand ils ne sont pas bien physiquement.”