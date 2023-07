Les fans de l’Inter s’en prennent à Romelu Lukaku : “Tu nous as trahis”

Ce retournement de veste n’a pas plu aux supporters de l’Inter Milan. Dans un communiqué, les ultras de la “Curva Nord” ont pris le Diable rouge à partie : “Ceux qui nous ont trahis le feront encore, pas parce qu’ils aiment cela, mais parce que c’est dans leur nature”, débute le communiqué de façon acerbe.

”Oui, tu nous as tous trahis Romelu, nous qui t’avions défendu avec une épée durant ta mauvaise période. Nous t’avions défendu quand les fans des autres équipes se moquaient de toi, maintenant tu nous remercies avec un coup de poignard digne de Brutus. Tu as embrassé le blason qui compte plus que nos propres vies, et maintenant tu te vends au plus offrant comme un mercenaire de pacotille”, continuent les ultras visiblement très touchés.

”Avant d’être un champion, tu dois être un homme et cela, tu ne l’es pas”, conclut le communiqué de la “Curva Nord”.

Si Romelu Lukaku venait à signer en Serie A, son retour à San Siro la saison prochaine s’annonce plutôt chahuté.