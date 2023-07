Pourquoi l’avenir de Roméo Lavia dépend de l’Arabie saoudite

En très bonne entente avec Southampton qui est conscient qu’un départ est inévitable, le joueur de 19 ans se contente pour le moment de monter doucement en puissance pour éviter une éventuelle blessure qui ferait capoter son transfert. Il n’a par exemple disputé que 30 minutes lors de ses deux premiers matchs de préparation… en attendant que sa situation se débloque.

Très impatient d’être transféré, selon son entourage, Lavia ne fait pour le moment l’objet d’aucune offre concrète. Le milieu défensif peut néanmoins compter sur l’intérêt de trois grands clubs de Premier League qui attendent que d’autres dossiers se décantent avant de potentiellement passer à l’offensive : Liverpool, Arsenal et Chelsea.

La piste menant à Chelsea est la moins chaude, puisque l’option Lavia ne sera considérée parmi d’autres uniquement en cas d’échec du transfert de Moises Caicedo (Brighton). Les Blues préparent actuellement une nouvelle offre pour tenter d’attirer le milieu défensif équatorien. En revanche, Arsenal et surtout Liverpool sont plus enclins à passer à l’action pour faire face à des départs.

C’est là que l’Arabie saoudite entre en scène. Jordan Henderson et Fabinho, deux cadres du milieu des Reds, y sont cités avec insistance. Le premier est approché par Al Ettifaq, l’équipe entraînée par… Steven Gerrard. Le second, qui est absent du stage de présaison en Allemagne contrairement à Henderson, serait, quant à lui, très proche d’un accord avec Al Ittihad, le club qui s’est déjà offert Karim Benzema et N’Golo Kante.

Si le départ du milieu défensif brésilien – dont l’offre est estimée à plus de 45 millions € – se confirme, Liverpool pourrait ensuite se pencher sur Roméo Lavia, que Southampton souhaite vendre à 50 millions €. Les Reds, qui étudient aussi les pistes Khéphren Thuram (Nice) et Cheik Doucoure (Crystal Palace), pourraient toutefois être doublés par Arsenal. En cas de départ de Thomas Partey… aussi dragué par des clubs saoudiens (et par la Juventus), Mikel Arteta aurait fait du Belge sa priorité. On devrait y voir plus clair dans les prochains jours.