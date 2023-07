L’été du Diable rouge Thorgan Hazard sera chaud, il vise un transfert pour convaincre Tedesco

Contrairement au discours tenu à Thomas Meunier, Dortmund n’a pas dit à Thorgan Hazard qu’il valait mieux pour lui qu’il trouve un club. Dans son entourage, d’ailleurs, on affirme qu’à l’instant T, son avenir se trouve au BVB où il a encore une année de contrat.

Pas encore d’offres concrètes

Une façon de dire qu’il est compliqué de définir de quoi sera constituée la suite de sa carrière. Après une première partie de saison compliquée en Allemagne, qui fut suivie d’un prêt très moyen au PSV Eindhoven, Thorgan Hazard sait que la solution à privilégier est un départ quatre ans après son arrivée.

Aucune proposition concrète n’est arrivée chez Thierry Hazard, père et agent du joueur, ce qui n’a pas empêché les contacts et les discussions. Deux noms de clubs belges ont filtré : l’Antwerp et le Club Bruges. Des pistes qui ne sont visiblement pas concrètes.

Les Diables rouges et la famille

Selon nos informations, le choix de Hazard sera dicté par deux éléments : sa famille et l’équipe nationale. Le joueur (30 ans) et sa femme sont parents de quatre filles. Il ne bougera pas dans un club dont l’environnement n’est pas propice à leur développement personnel et scolaire.

Il n'a pas encore été repris sous Tedesco mais vise l'Euro 2024.

Depuis l’arrivée de Domenico Tedesco, Thorgan Hazard a sauté du noyau de l’équipe nationale. Il était blessé en mars. En juin, le sélectionneur a simplement décidé de se passer de lui. Avoir du temps de jeu est obligatoire pour le Belge s’il souhaite aller à l’Euro 2024. Un objectif avoué.

Dortmund peut-il lui offrir ce qu’il veut ? Pas au vu de la concurrence aux postes derrière l’attaquant. Les vice-champions de Bundesliga ne veulent pas se précipiter pour autant. Le talent de Malen, Brandt, Reyna ou Adeyemi pourrait être monnayé ailleurs cet été en cas d’offre exceptionnelle. Hazard pourrait alors faire le nombre dans l’effectif de Terzic.

Hazard a participé au premier match amical de son équipe. Il fera partie de la tournée américaine de Dortmund qui commence la semaine prochaine. Le BVB y peaufinera sa préparation lors d’un long stage qui le verra affronter San Diego et Manchester United sur la côte ouest et Chelsea sur la côte est. Un moment idéal pour convaincre son club. Ou un autre.