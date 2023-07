Ignace van der Brempt imite Amadou Onana et Orel Mangala : “Les discussions m’ont vite convaincu”

Arrivé en janvier 2022 chez le champion d’Autriche, le joueur formé à Malines et au Club Bruges s’était donné au moins une saison pour tenter de s’imposer. Il a néanmoins dû faire face à une forte concurrence à son poste d’arrière droit, avec notamment la présence d’Amar Dedic, un grand espoir bosnien. En parallèle, le Belge a également réduit ses chances de jouer à cause d’une blessure à la cuisse.

Van der Brempt a donc utilisé sa présence avec les Diablotins à l’Euro Espoirs et ses quelques jours de vacances pour réfléchir à son avenir. À la recherche d’un arrière droit, Hambourg est alors venu se renseigner. “Dès le début, j’ai été enthousiasmé par ce défi et les discussions avec les responsables m’ont complètement convaincu”, a-t-il expliqué sur le site de son nouveau club. “Puisqu’il a très rapidement décidé de signer ici, nous considérons ce transfert comme une situation gagnant-gagnant”, se félicite, de son côté, Claus Costa, le directeur du football à Hambourg.

"Avec son profil, Ignace s'inscrit parfaitement dans nos plans"

”Avec son profil de joueur, Ignace s’inscrit parfaitement dans nos plans : il a joué dans les meilleures équipes ces dernières années, il est donc habitué à la pression constante pour réussir et performer, poursuit Claus Costa. Il a également les aptitudes physiques, techniques et tactiques pour la Bundesliga 2. Et, malgré son jeune âge, il a déjà acquis une expérience internationale au plus haut niveau.”

Le mythique club allemand, six fois champion d’Allemagne et vainqueur de la Coupe des clubs champions en 1983, attire donc un nouveau Belge. Dans la lignée des Gérard Plessers (1984-1988), Emile Mpenza (2004-2006), Daniel Van Buyten (2004-2006), Vincent Kompany (2006-2008) ou Vadis Odjidja (2018). Ou plus tôt des Orel Mangala (2018-2019) et Amadou Onana (2020-2021). Car contrairement aux cinq premiers cités qui ont évolué dans l’élite avec le HSV, les deux Diables rouges n’y ont connu que la D2.

Incapable de remonter dans l’élite depuis six ans, Hambourg espère que cette saison 2023-2024 sera la bonne. Ignace van der Brempt, qui ne possède pas d’option d’achat dans son contrat, compte, quant à lui, enchaîner les rencontres pour passer un cap et ensuite revenir à Salzbourg et y prospérer… ou taper dans l’œil d’une formation d’un grand championnat. Comme l’ont fait Amadou Onana (Lille) et Orel Mangala (Stuttgart).