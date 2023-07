Le Burnley de Vincent Kompany s’incline face à Genk en match amical (2-0)

L’équipe mixte des Limbourgeois a fait mieux que se débrouiller face à Burnley. Sor a marqué en début de match sur une erreur de la défense et du gardien adverse. Genk a ensuite eu d’autres possibilités sans jamais être vraiment mis en danger. Arokodare s'est chargé de faire le break en toute fin de partie d'une tête placée.

Le Diable rouge Ameen Al Dakhil était sur le terrain

Burnley ne reprend que dans trois semaines

Vincent Kompany ne paniquera pas après ce match amical. Le coach de Burnley sait que sa saison ne débute que le 11 août en soirée, soit dans près de trois semaines. Son équipe n’est pas au même stade de préparation que son adversaire du jour. Il devait, de plus, composer avec des absents parmi ses cadres, comme le Belge Manuel Benson. Il a également donné du temps de jeu à Weghorst dont l’avenir est incertain et à Townsend, sans club et en test après 18 de perdus à cause d’une blessure au genou.

Physiquement, cela ne s’est pas spécialement remarqué jusqu’à l’heure de jeu. Les Clarets ont, par la suite, légèrement baissé leur rythme. La longue préparation imposée par coach VK paie visiblement ses fruits.

D’autres points doivent être corrigés rapidement. Comme les nombreux mauvais choix et erreurs techniques. Genk n’a pas eu beaucoup de mal à contrer le jeu de Burnley. Seul Zaroury semblait capable d’amener le danger. Il s’est toutefois éteint au fil du match.

Kompany a promis de conserver ses principes de jeu et n’a pas menti. Son équipe joue au ballon et presse à l’extrême. Ces intentions ont valu quelques frayeurs aux Clarets. Les trois semaines à venir doivent corriger cela. Face à Manchester City en ouverture de la Premier League, cela se paiera cash.

La fiche du match

Genk : Vandevoordt (46e Van Crombrugge), Carsten (75e Munoz), Sadick (75e Cuesta), Ndenge Kongolo (75e McKenzie), Preciado (75e Kayembe) ; Ouattarra (75e Hrosovsky), Galarza (75e El Khannouss) ; Tresor (60e Baah Bonsu), Aït El Hadj (60e Castro), Oyen (75e Paintsil) ; Sor (75e Arokodare).

Burnley : Trafford ; Taylor, Beyer, Al Dakhil, Roberts ; Cullen, Borwnhill ; Vitinho (60e Townsend), Twine (76e Amdouni), Zaroury ; Foster (80en Weghorst).

Le but : 8e Sor (1-0), 88e Arokodare (2-0)