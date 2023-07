Les portes d’Anfield commencent à s’ouvrir pour Roméo Lavia : “De nouveaux joueurs doivent arriver”

En parallèle, le Diable rouge reste en alerte, avec son téléphone à proximité. Histoire de répondre aux coups de fil de son agent et surtout d’observer à distance l’évolution de la situation chez ses trois principaux prétendants : Chelsea, Arsenal et Liverpool. Mais la situation semble commencer à se décanter doucement.

D’abord parce que les Gunners ne devraient finalement pas laisser partir Thomas Partey. “Il est très important pour nous. Je veux qu’il fasse partie de l’équipe”, a lancé le manager Mikel Arteta qui ne devra donc pas lui trouver de remplaçant. Ensuite, parce que Chelsea ne baisse pas les bras pour Moises Caicedo, la cible prioritaire pour son entrejeu. Les Blues insistent et veulent offrir plus de 70 millions d’euros pour le médian équatorien de Brighton, alors que Lavia n'est que le plan B. Et enfin, parce que Liverpool devra combler deux départs.

Jordan Henderson et Fabinho vont tous deux quitter l’effectif de Jürgen Klopp. L’international anglais a d’ailleurs déjà passé sa visite médicale avec Al Ettifaq, le club saoudien entraîné par un certain Steven Gerrard, alors que le Brésilien se rapproche de Al-Ittihad, une autre formation d’Arabie saoudite.

Jürgen Klopp doit donc passer à l’offensive. “Encore trois semaines avant le premier match de la saison. Certaines choses doivent se produire d’ici là, notamment sur le marché des transferts également. C’est clair maintenant : de nouveaux joueurs doivent arriver. Nous aurons une bonne équipe”, a-t-il commenté il y a quelques jours.

Liverpool, qui lancera sa saison contre Chelsea le 13 août, se tourne donc vers Roméo Lavia. Et même s’il n’est pas la seule cible des Reds, le Belge ferait figure de priorité de Jürgen Klopp qui apprécie le joueur et voit en lui un grand potentiel. Reste à convaincre Southampton, qui se montre très gourmand et réclamerait près de 60 millions d’euros.

Mais le temps et la patience seront du côté de Lavia et de Liverpool, qui ne semble pas disposé à payer une telle somme. Relégués en Championship, les Saints ont en effet besoin de vendre avant la fin du mercato. “Il est naturel que des joueurs devront commencer à partir sinon nous nous retrouverons avec une énorme équipe et je ne pense pas que cela profite à personne, a d’ailleurs admis le coach Russel Martin ce week-end. Les choses bougeront bientôt, j’en suis sûr. Le marché a été très lent.”