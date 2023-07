Pourquoi le début de saison de Kompany avec Burnley sera un défi : “On n’est pas encore prêts”

À lire aussi

Dans le couloir des joueurs, Kompany a enchaîné les accolades. Avec Hendrik Van Crombrugge, son ancien gardien, autant qu’avec Wouter Vrancken, le coach de Genk pour qui il a “beaucoup de respect” et dont “la philosophie ressemble à la (sienne).” Tolu Arokorade, le buteur de Genk lui a carrément demandé une photo. Comme un gamin devant son idole.

Vincent Kompany a atteint un nouveau statut. À Football Manager, il serait déjà au stade 'renommée continentale'. Juste en dessous des ténors du métier. Il a pourtant encore tout à prouver et commencera sa démonstration sur la plus grande scène mondiale, la Premier League, le 11 août, face à Manchester City.

Acheter et intégrer de nouveaux joueurs

Est-il prêt à affronter la meilleure équipe au monde ? “Non, nous ne le sommes pas”, sourit-il sans détour. Tout est dans la nuance. “Nous avons encore trois semaines de préparation. Genk est, par exemple, plus loin que nous dans sa préparation. Et c’est tant mieux car il joue en match officiel mardi. ”

Kompany était surtout satisfait de voir plusieurs cadres tenir 90 minutes. “Une première”, depuis la reprise. L’intensité a baissé en fin de match. Il le justifiait par l’inclusion de nouveaux joueurs. “Ils doivent s’adapter à notre jeu. C’est aussi pour cela que je considère, comme tout coach en préparation, que nous ne sommes pas prêts. Plusieurs départs doivent être compensés par de nouveaux joueurs. Nous sommes en phase de construction. ”

Un football très risqué

“Avoir une philosophie et l’assumer jusqu’au bout” résume la manière de penser de Vincent Kompany. Il a révolutionné la manière de jouer au football dans le Championship, proposant un football ultra-offensif tout en domination au paradis du kick and rush.

Le match face à Genk a confirmé qu’il ne changera pas en Premier League. Peu importe l’adversaire, il voudra avoir le ballon et se projeter rapidement vers l’avant grâce à un jeu axé autour de combinaisons rapides.

Au sein du club, on se demande si la méthode va payer face aux mastodontes de la Premier League. La préparation a révélé quelques manquements. Les reconversions défensives manquent encore de précision et la défense prend beaucoup de risques. Les adversaires auront pointé ces défauts.

Kompany aussi car on l’a souvent vu gesticuler le long de la ligne de touche pour replacer l’un ou l’autre joueur hors position lors de reconversions défensives. Un des points faibles que les Clarets bossaient encore durant l’échauffement à quelques minutes du match.

Besoin d’expérience de La Premier League

En interne, on sait qu’il faut des renforts pour espérer quoi que ce soit. En l’absence de Benson, blessé, il y avait un vrai manque de créativité offensive, par exemple. Vincent Kompany refuse de se contenter du maintien mais avec seulement six renforts (pour autant de départs) et le seul Nathan Redmond pour amener de l’expérience de la Premier League, le doute est permis.

“Je continuerai comme je l’ai fait la saison passée”, a annoncé Kompany pour justifier ses achats de jeunes joueurs : O’Shea (24), Beyer (23), Amdouni (22) et Trafford (20). Une source proche du club estime qu’il y a assez de qualité dans le groupe mais qu’il faudrait du vécu en Premier League pour guider le reste de l’équipe. Kompany veut encore un milieu axial, un latéral gauche et peut-être encore un attaquant. Andros Townsend, à Everton mais blessé la saison passée, est actuellement en test et a eu droit à quelques minutes sur le terrain de Genk.

“Nos ambitions au classement dépendront du marché des transferts, explique le coach. On pense qu’on a beaucoup d’argent mais nous sommes un des petits budgets de Premier League et le marché est très compétitif. Surtout avec l’arrivée de l’Arabie saoudite. On reste calme et on tente de convaincre les bons joueurs de nous rejoindre. Et cela fonctionne bien actuellement. ”

La fiche du match

Genk : Vandevoordt (46e Van Crombrugge), Carsten (75e Munoz), Sadick (75e Cuesta), Ndenge Kongolo (75e McKenzie), Preciado (75e Kayembe) ; Ouattarra (75e Hrosovsky), Galarza (75e El Khannouss) ; Tresor (60e Baah Bonsu), Aït El Hadj (60e Castro), Oyen (75e Paintsil) ; Sor (75e Arokodare).

Burnley : Trafford ; Taylor, Beyer, Al Dakhil, Roberts ; Cullen, Brownhill ; Vitinho (60e Townsend), Twine (76e Amdouni), Zaroury ; Foster (80e Weghorst).

Les buts : 8e Sor (1-0), 88e Arokodare (2-0)