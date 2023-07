Roméo Lavia trop cher pour Liverpool ? Les Reds refusent de payer le prix fixé par Southampton

Et cela commence à coincer avec Liverpool. La raison ? Les Reds ne veulent pas débourser le prix de 57 millions € fixé par Southampton pour sa pépite de 19 ans.

À lire aussi

Pourtant, Liverpool ne va pas abandonner l’idée de recruter le jeune Diable rouge. Avec les départs de Henderson et Fabinho, les Reds doivent absolument se renforcer au milieu de terrain et Jurgen Klopp a fait de Lavia sa priorité. Mais pas non plus à n’importe quel prix.

Si Liverpool espère encore faire baisser le prix de transfert de l’ancien joueur de Manchester City, le club de la Mersey va recevoir la concurrence de Chelsea qui n’a pas non plus abandonné la piste menant au Belge. Si l’intérêt reste présent, Lavia pourrait malgré tout commencer la saison avec Southampton, en Championship…