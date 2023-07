À lire aussi

Amateur de musique et d’ambiance bien de chez nous, le Diable rouge a eu une idée plutôt pratique pour ne pas éveiller les soupçons et pouvoir profiter de la musique en toute tranquillité lors de ce 21 juillet. Et ce n’est pas la première fois qu’il utilise cette technique.

Présent à Tomorrowland ce week-end, le latéral droit avait partagé une vidéo de lui dansant dans un déguisement batman, selon un post Instagram daté de samedi.

Cependant, il s’agissait d’une vidéo de 2019. Thomas Meunier a rectifié le tir dans une story ce lundi en montrant le déguisement de cette année : perruque, moustache et lunette de soleil pilote, dans une combinaison qui ressemble aux tenues de ghostbusters. Dans la story précédente le joueur précise que la tenue Batman date de 2019.

Story Meunier ©D.R (capture instagram)

Story 2019 Meunier Tomorrowland ©D.R (capture instagram)

En effet, le footballeur est coutumier de Tomorrowand et de ce fubterfuge pour vivre en paix son festival. En 2022, il était apparu dans un déguisement disco.

Sacré Thomas Meunier !