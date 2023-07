"Haine et mensonges" : Romelu Lukaku monte au créneau contre la presse italienne qui lui répond

À lire aussi

Résultat des courses : Big Rom' se retrouve bloqué à Londres avec son club de cœur, l’Inter, qui ne veut plus de lui, et un autre, la Juve, dont il n’est pas la priorité. Face à cette situation inconfortable, bien malin celui qui pourra citer la future formation du meilleur buteur de l’histoire de la Belgique.

L’Arabie saoudite revient à la charge pour Lukaku

Ce week-end, la Gazzetta dello Sport pense savoir qui va prendre la balle au bond : Al-Hilal. Déjà refoulé par Lukaku, le club saoudien ne s’est pas démonté et a augmenté son offre pour faire craquer le numéro neuf. Au lieu d’un salaire estimé à 40 millions par an, il propose 50 briques par saison ! Les Saoudiens veulent également lui offrir une très belle prime à la signature pour accepter cet ambitieux projet. L’autre grand gagnant de ce deal serait indéniablement Chelsea. Lors des négociations précédentes, l’Inter faisait tout pour faire descendre son prix. L’argent n’est pas un problème pour le pays du Golfe.

Dans cette optique, les Blues font tout pour pousser Lukaku vers le nouvel eldorado du football moderne. “Chelsea perd patience”, assure la Gazzetta. “À Londres, on ne veut pas faire traîner les choses en longueur. Le club anglais avait entre les mains une offre de 40 millions au total de la part de l’Inter, qui est tombée à l’eau. Et maintenant, ils en ont une autre sur la table, encore plus satisfaisante, à savoir les 50 millions qu’Al-Hilal garantirait également au club londonien. C’est pourquoi ils pressent Lukaku et son entourage de prendre une décision, afin de sortir rapidement de cette impasse.”

Selon le quotidien rose, Lukaku ferait également tout ce qui est possible pour arranger les bidons avec les dirigeants de l’Inter. Mais nos confrères sont catégoriques : “Personne ne soutient son retour. Ni ses coéquipiers, ni le président, ni les dirigeants. Et encore moins des supporters. La grande majorité des Nerazzurri ne verrait pas son retour d’un bon œil aujourd’hui.”

Lukaku monte au créneau

Depuis que l’affaire est sortie, Lukaku n’est pas épargné par les critiques. Surtout en Italie où les articles sont nombreux à propos de son avenir et son comportement. Difficile de connaître le vrai du faux dans cette rocambolesque histoire. Surtout avec la presse italienne qui peut se montrer impitoyable.

De son côté, l’attaquant était jusque-là resté muet. Mais il est sorti du bois ce week-end dans une story Instagram. “Quand la haine ne fonctionne pas, ils commencent à raconter des mensonges”, a-t-il posté. On le voit alors du côté de Rotterdam puis à Bruxelles du côté de Porte de Namur.

Dans son article qui répond un peu à cette story, la Gazzetta est claire : “Entre la haine et les mensonges, ce sont aussi des faits. En attendant les prochains épisodes.” Et ils risquent d’être nombreux.