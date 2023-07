Une légende croate, un ex du Barça et deux anciens de Pro League : voici ce qui attend Jason Denayer à Al-Fateh

Là-bas, Jason Denayer découvrira la région d’Al-Hassa, son oasis (la plus grande du monde), ses nombreux puits de pétrole, ses campus universitaires, ses milliers de moutons, chèvres et chameaux, et bien évidemment son stade de 26 000 places. Il fera d’ailleurs figure de star du Al-Fateh SC, présent en Saudi Pro League depuis sept saisons.

Seul joueur belge du championnat saoudien (pour le moment), Denayer sera toutefois entouré de plusieurs autres noms connus. À commencer par son entraîneur, Slaven Bilic. Nommé au début du mois de janvier, le Croate possède une grande expérience internationale. Dans le coaching, avec notamment une centaine de matchs de Premier League (avec West Ham et West Brom) et bien surtout six années (2006-2012) à la tête de l’équipe nationale croate. Et en tant que joueur, avec 54 sélections et une belle carrière en Allemagne et en Angleterre.

Jason Denayer partagera aussi le vestiaire avec deux anciens joueurs de Pro League : Tristan Dingomé et Jacob Rinne. Le premier, milieu de terrain polyvalent franco-camerounais, a porté les couleurs de l’Excel Mouscron durant deux saisons (2014-2016). Il a rejoint Al-Fateh en février dernier après sept années en France, avec Troyes et Reims. Le second était le gardien numéro 1 de La Gantoise en 2016-2017, jusqu’à ce que Lovre Kalinic ne prenne sa place.

Comptant actuellement huit joueurs étrangers (le maximum possible selon les quotas), Al-Fateh est aussi parvenu à attirer Cristian Tello en janvier dernier. L’Espagnol de 31 ans, formé au Barça, possède sans aucun doute le plus beau palmarès du club. Il a notamment remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne avec le Barça, ainsi que la Coupe du Roi avec le Betis Séville en 2022 et la MLS la saison dernière avec le Los Angeles FC.

Avec Denayer, l’ailier est donc la star de cette équipe qui tentera de faire aussi bien que sa sixième place de la saison dernière. Ils débuteront leur championnat le 13 août face à Al-Taawoun.