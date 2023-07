Dodi Lukebakio intéresse… 15 clubs dont plusieurs géants d’Italie

Même s’il est encore sous contrat avec les Berlinois, le joueur de 25 ans a déjà psychologiquement tourné la page vers un nouveau défi. “Je veux franchir une étape dans ma carrière, je veux jouer le haut du tableau, et pourquoi pas la Coupe d’Europe”, confiait-il en juin dernier lorsqu’il était de passage avec les Diables rouges.

L’ailier visait également à rejoindre son nouveau club en début de préparation. Mais force est de constater que les négociations ont été beaucoup plus lentes que prévu. “Nous avons besoin de patience, le marché des transferts ne prend vraiment de l’ampleur que maintenant”, a d’ailleurs admis Benjamin Weber, le directeur sportif du Hertha qui a déjà acté les ventes de Ngankam (4 M € vers Francfort) et Tousart (3 M € vers l’Union Berlin) mais qui compte sur le transfert de Lukebakio pour encore davantage remplir les caisses du club.

Offre du Besiktas refusée

Estimé à 12 millions d’euros (selon Transfermarkt), le joueur formé à Anderlecht peut compter sur l’intérêt d’au moins quinze clubs différents, selon le Berliner Kurier. Huit en Italie : la Fiorentina, la Lazio, l’Atalanta, l’Inter Milan, Bologna, le Torino, l’AS Roma et l’AC Milan. Deux en France : l’Olympique Lyonnais et Lille. Mais aussi l’Ajax Amsterdam, Villarreal, le Besiktas Istanbul, Fribourg et même les Saoudiens d’Al-Hilal.

Jusqu’à présent, aucune offre suffisante n’a toutefois été soumise au Hertha. La dernière en date émane de Besiktas qui n’aurait proposé que 3,5 millions d' €, toujours selon le quotidien allemand. On est donc encore très loin des espoirs de la direction berlinoise qui en réclamerait plus de 10 millions. Leur idée serait donc de patienter jusqu’à la fin du mercato afin de faire grimper les enchères le plus haut possible.