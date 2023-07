Jacky Mathijssen viré par l'Union belge: il n'est plus l'entraîneur des Diablotins

Mathijssen, 60 ans, avait pris la tête de l'équipe nationale espoirs en mars 2020, quittant son poste d'entraîneur des U19 pour succéder à Johan Walem. Durant son mandat, il est parvenu à qualifier les Diablotins pour le dernier Euro espoirs disputé en juin dernier en Géorgie et en Roumanie.

Versés dans le groupe A avec la Géorgie, les Pays-Bas et le Portugal, les U21 n'avaient pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale après deux partages contre les Pays-Bas (0-0) et la Géorgie (2-2) et une défaite contre le Portugal lors de la dernière journée (2-1).