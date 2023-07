Loïs Openda se confie pour la première fois depuis son transfert à Leipzig : “Tedesco ne m’a dit que du bien”

Au lendemain de ses beaux débuts, l’attaquant de 23 ans s’est présenté pour la première fois devant la presse. Pas question pour le moment de répondre en allemand. Le joueur a plutôt opté pour l’anglais, en attendant d’apprendre la langue de son nouveau pays d’adoption. “Même si on a perdu, c’était un bon sentiment de jouer mes premières minutes pour Leipzig et encore plus de marquer pour mon premier match”, a-t-il débuté.

Très vite, le Diable rouge a été invité à commenter son départ fastidieux du RC Lens. “Pour moi, toute cette période n’a pas été si compliquée que cela. C’était le job de mon agent. C’était donc facile de rester focus sur ce que j’avais à faire, à savoir me préparer pour être prêt à intégrer l’équipe.”

guillement "Un départ dans 1 an ? Il ne faut pas avoir peur de ça."

Un journaliste de l’assemblée a alors usé d’humour en demandant s’il comptait rester plus d’une saison cette fois-ci. “Non, il ne faut pas avoir peur de ça, a rigolé le Belge. C’est vrai que je n’ai joué qu’une saison à Lens, c’était une année incroyable. Mais maintenant, je me concentre ici où j’ai un contrat de plusieurs années (jusqu’en 2028). Donc, ne soyez pas craintifs à propos de ça. Je suis déjà heureux ici.”

Conseillé par Tedesco

Même si Lens évoluera aussi en Ligue des champions, Openda voit ce transfert comme un vrai pas en avant. “C’est un top club qui évolue à un niveau supérieur par rapport à mon ancien club. Je suis un joueur qui veut toujours jouer dans la meilleure équipe possible pour faire partie des meilleurs. Et Leipzig était le meilleur choix pour moi.”

Un choix qui s’est confirmé en partie grâce au sélectionneur national Domenico Tedesco. “Je savais qu’il a été le coach de Leipzig par le passé. Donc je lui ai posé quelques questions à propos du club et il ne m’a donné que des réponses positives. Cela a donc renforcé mon idée que c’était le meilleur choix à faire.”

guillement "Je comprends la comparaison avec Nkunku."

Loïs Openda a aussi choisi Leipzig et la Bundesliga pour son style. “Ici, on joue un peu un comme à Lens. Il y a un gros pressing pour essayer ensuite de vite se projeter vers l’avant, en essayant de trouver les espaces pour marquer, observe-t-il. Je pense que la Bundesliga est assez différente de la Ligue 1 où le jeu est plus compact. Évidemment, ce n’est pas facile non plus en Allemagne, mais je pense qu’il y a plus d’espace donc c’est bien pour les attaquants. Il faudra que je joue mes premiers matchs pour m’en rendre compte.”

Outre les objectifs de haut du classement, Openda pourra à nouveau frissonner avec l’hymne de la Ligue des champions. “J’ai goûté à la Ligue des champions quand j’étais au Club Bruges, mais j’étais encore très jeune (18 ans) et je ne jouais pas beaucoup. Maintenant, j’ai cinq années de plus et je me sens beaucoup plus prêt pour ce défi. Je ferai de mon mieux pour que l’équipe aille le plus loin possible.”

Successeur de Nkunku

Transfert entrant le plus cher de l’histoire de Leipzig (43 M €), l’ancien Brugeois devra aussi gérer cette lourde casquette. Ainsi que celle de successeur de Christopher Nkunku, meilleur buteur du dernier championnat. “Je ne ressens pas de pression par rapport à ça. Je suis venu ici pour jouer mon jeu avec mon style. J’ai regardé ses matchs et c’est un super attaquant. Nous n’avons pas le même style à 100 %, mais je comprends la comparaison parce qu’on aime tous les deux attaquants dans la profondeur notamment.”

La saison dernière, le Français (parti à Chelsea) a marqué 16 buts en Bundesliga et 23 au total. Soit deux de plus qu’Openda (21). “Mon objectif personnel cette saison, c’est de gagner les matchs et des trophées. Évidemment, j’ai envie de marquer des buts et donner des assists pour aider l’équipe. Mais je ne me fixe pas un nombre de buts. Je le garde pour moi”, a conclu le Belge avec son grand sourire.