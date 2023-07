Leandro Trossard claque un doublé et impressionne contre le Barça : “Maintenant nous pouvons retourner à Londres” (VIDEOS)

”C’est super de le voir marquer, il a travaillé si dur, s’est réjoui Arteta qui a souvent préféré Gabriel Martinelli à Trossard en fin de saison dernière. Il est arrivé dans une très bonne forme pour la présaison et c’est un joueur qui nous donne quelque chose de très différent des ailiers que nous avons. Il a une polyvalence et une capacité incroyable à jouer dans les positions. C’est super et ça sera bon pour sa confiance, c’est certain.”

Leandro Trossard avait déjà marqué au début de la tournée américaine, dans le match face au All-Star de MLS. Mais cette fois, il a livré une prestation complète qui lui a valu le titre d’homme du match. “Nous voulions terminer ce voyage sur une note positive et je pense que nous l’avons fait contre l’un des plus grands clubs du monde, donc nous sommes vraiment contents de la victoire”, a commenté le Diable rouge via le média de son club.

Arrivé dans le vestiaire des Gunners en janvier dernier, Trossard avait dû effectuer une adaptation express. Il a donc pu prendre le temps de se préparer plus sereinement pour la première fois cet été. “Bien sûr, ça aide toujours beaucoup d’avoir une présaison complète avec les gars. Cela a été 10 jours incroyables et, nous voulions terminer sur une note positive, nous en sommes satisfaits et maintenant nous pouvons retourner à Londres.”

Avant de disputer le Community Shield le 6 août contre Manchester City et de déjà tenter de remporter un trophée, Arsenal a encore une dernière occasion de se préparer. Ce sera le 2 août à domicile contre Monaco.