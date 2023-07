L’avenir de Charles De Ketelaere est encore flou : le Diable grille ses dernières cartouches à Milan

Repris pour le stage de présaison et la tournée américaine, Charles De Ketelaere s’était pourtant fixé comme objectif de donner envie à son entraîneur Stefano Pioli de le conserver pour la saison. D’autant que le championnat débute à l’approche de la fin du mercato (le 21 août) et qu’il sera alors trop tard pour se réveiller. Mais c’est plutôt raté pour le moment. Et il ne reste plus qu’une rencontre à disputer avant le retour en Italie : face au Barça dans la nuit de mardi à mercredi.

Charles De Ketelaere a marqué son tir au but face à la Juve. ©BELGA

Pour ne rien arranger à sa situation, Pioli a décidé de modifier son schéma de jeu. Fini le 4-2-3-1 de la saison dernière dans lequel il évoluait en numéro 10 : place à un 4-3-3 avec trois vrais milieux de terrains et deux ailiers autour de l’attaquant de pointe. Le recrutement s’est forcément orienté vers cette idée puisque le club a signé quatre ailiers (Pulisic, Chukwueze, Traorè et Romero) ainsi que deux médians (Reijnders et Loftus-Cheek). Or, on sait que De Ketelaere apprécie plutôt un rôle de deuxième attaquant axial ou de milieu offensif.

Dans ce schéma, l’ancien Brugeois aura encore plus de difficultés à s’épanouir. Au contraire des nouveaux venus qui ont déjà marqué des points. Notamment Luka Romero qui a inscrit deux buts, dont un face au Real. Et utiliser CDK en numéro 9 ? Ce n’est pas gagné non plus, puisque Noah Okafor et Lorenzo Colombo seront les deux doublures d’Olivier Giroud.

Non au PSV

Un départ semble donc de plus en plus inévitable, à moins que le joueur de 22 ans souhaite passer la saison entière sur le banc… avec l’Euro en point de mire. Le PSV Eindhoven s’est intéressé à lui après avoir perdu Xavi Simons, mais le Diable rouge aurait refusé l’idée de s’en aller en Eredivisie, selon le quotidien milanais Il Giornale. La porte vers Aston Villa, qui s’est aussi renseigné, semble aussi s’être refermée après que les Anglais ont recruté Moussa Diaby pour 55 millions d’euros.

”Il doit faire ce qu’il pense être juste, mais j’espère qu’il pourra rester à Milan et prouver à tout le monde qu’ils se trompent sur lui, a commenté il y a quelques jours son ancien mentor brugeois Carl Hoefkens à MilanNews. Donnez-lui du temps, laissez-le grandir. Je le connais depuis qu’il a 13-14 ans et c’est un joueur avec un talent incroyable. Milan a juste besoin de lui donner le temps de s’installer, le garçon en a besoin. S’il le fait, nous verrons le véritable potentiel de Charles De Ketelaere.”